Støre er på Tiktok

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Noe kan bli bra, noe kan bli litt kleint, sier Tiktok -Støre til Dagbladet.

Det måtte en høyrebølge blant Tiktok-ungdommen og et katastrofalt skolevalg til før han kom hit.

– Jeg har vært i tenkeboksen. Jeg skal innrømme at det har sittet litt langt inne for meg. Men nå er jeg helt sikker på at det er riktig, sier Støre til Dagbladet.

På Støres profil skal det snakkes om politikk, men stilen skal være lett og ledig.

– Er dette en erkjennelse av at dere ikke traff velgerne godt nok i forrige valg?

– Mitt svar er ja. Jeg mener vi var for lite til stede der. Jeg tror også alle diskusjonene og motforestillingene rundt sikkerheten rundt dette har gjort at vi har vært for sene.

Les også: Sanna Sarromaa slutter som lærer: – Jeg har vært mye redd på jobb

Les også: Rita og Morten mister tre millioner i pensjon: – Det er så bittert

Les også: Slik avdekket datteren omsorgssvikt mot moren Liv (95)