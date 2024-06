Ine Eriksen Søreide (H) vil ha ny periode på Stortinget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– I dag har jeg gitt beskjed til nominasjonskomiteen i Oslo Høyre om at jeg stiller meg til disposisjon for en ny periode, så er det opp til Oslo Høyre å sette sammen stortingslisten vår for de neste fire årene. Jeg er veldig heldig som har fått muligheten til å jobbe med norsk politikk på Stortinget og i regjering siden 2001, sier hun til VG.

Eriksen Søreide var forsvarsminister i Erna Solbergs regjering fra 2013 til 2017 og utenriksminister i perioden 2017–2021. 48-åringen peker på kriminalitet, næringsliv og utdanning som viktige saker for Høyre.

– Vi er i en brytningstid hvor vi må navigere i en veldig kompleks verden. Det motiverer meg. Derfor ønsker jeg å være med videre, fortsetter hun.

Eriksen Søreide avslo nylig et tilbud fra Støre-regjeringen om ambassadørstillingen i USA. Jobben gikk i stedet til Anniken Huitfeldt (Ap).

48-åringen er av mange utpekt til å overta som Høyre-leder etter Erna Solberg. Selv ønsker hun ikke å si noe om sine ambisjoner.

– Det er ikke en aktuell problemstilling. Erna er en veldig god partileder og hun er den beste statsministeren landet kan få neste høst.

