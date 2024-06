Stavern-saken: Verken mannen eller kvinnen skal ha blitt drept

Fredag ble sakens dokumenter avklausulert for advokatene med blant annet obduksjonsrapporter og åstedsundersøkelser, som indikerer at kvinnen ikke har drept mannen og at mannen ikke har drept kvinnen.

– Det fremstår å være to dødsfall under tragiske omstendigheter, sier Sol Elden i Elden Advokatfirma, som er bistandsadvokat for de to barna til mannen i saken, til NRK.

Hun er sier at saken etterlater mange ubesvarte spørsmål for de etterlatte.

– De spørsmålene vil man trolig aldri få svar på heller. Det eneste som er sikkert, er at to mennesker har gått bort så altfor tidlig under tragiske omstendigheter – uten at noen kan lastes for deres bortgang, sier Elden.

Politiet skal konkludere

Ellen Holager Andenæs, som er bistandsadvokat for den avdøde kvinnens etterlatte, er av samme oppfatning som Elden.

– Jeg har ingen innvendinger til det Sol Elden har sagt, sier Andenæs.

Politiadvokat Ole Jacob Garder i Sørøst politidistrikt ønsker ikke å kommentere innholdet i de to endelige obduksjonsrapportene.

– Jeg kan bekrefte at politiet har mottatt rapportene for begge avdøde. Nå vil vi lese disse grundig før vi sender vår innstilling til statsadvokaten som igjen sender innstillingen videre til riksadvokaten, sier han.

Mannen i 50-årene ble 2. januar funnet død i en bolig i Stavern i Larvik. Hans samboer, en kvinne i 40-årene, ble kort tid etter siktet for drap og etterlyst internasjonalt. Mistanken ble senere svekket, men siktelsen opprettholdt.

Funnet etter flere måneders søk

I de påfølgende månedene ble det gjort omfattende søk for å finne kvinnen. Det ble gjort flere dykkersøk i havnebassenget, samt ved turområder hvor samboerparet ofte gikk tur. Flere titalls frivillige deltok i søkearbeidene, deriblant de pårørende.

Kvinnen ble til slutt funnet død av en turgåer like utenfor en sti nede ved vannet på Tenvikodden i Larvik.

Politiet sa kvinnen bar preg av å ha vært død lenge, men kunne ikke si mye om dødsårsak.

Politiet gikk tidlig ut i mediene og sa at én av deres teorier var at mannen kan ha drept kvinnen før han tok sitt eget liv. Dette utløste kritikk fra familien til den avdøde mannen, som kritiserte politiet for å formidle teorier til mediene i sanntid. Politiet beklaget deretter til de pårørende for håndteringen av saken.

