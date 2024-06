Stadig flere sykepleiere mener de gjør andres arbeidsoppgaver

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

69,5 prosent av sykepleierne som deltok i undersøkelsen, sier at de daglig utfører oppgaver som de selv ikke definerer som sykepleieroppgaver, skriver Sykepleien.no.

I 2018 var denne andelen 62,9. Samme år var det 70 prosent av sykepleierne som mente de brukte for mye tid på renhold. I år svarer 75 prosent det samme.

Det flest sykepleiere opplever at de bruker for lite tid på, er kompetanseutvikling. I 2024 som i 2018, var det 73 prosent som mente de brukte for lite tid på dette.

En av deltakerne i undersøkelsen beskriver det som lite fristende å gå på jobb for å vaske urin og koke kaffe. En annen sier at vedkommende har fått spørsmål om å måke fram nedsnødde biler, fikse heis og stake opp tett do.

På en annen side har sykepleierne troen på arbeidsoppdeling. 43 prosent av dem svarte at de i svært stor grad har tro på at oppgavedeling kunne ha bidratt til å løse sykepleiermangelen.

Spørreskjemaet ble sendt ut til 20.277 tilfeldige medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. 2303 personer svarte på undersøkelsen.

