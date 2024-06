Italiensk turist i Finnmark krysset grensa til Russland – fikk saftig bot

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge politiet var mannen var bare en svipptur over grensa til Russland før han returnerte til Norge.

Det korte besøket ble likevel en dyr affære for italieneren, som fikk et forelegg på 12.000 kroner. Han får imidlertid fortsette sin ferie i Norge.

– Han erkjente å ha vært over grensen og fikk en bot. Han var bare like over grensen, sier operasjonsleder Einride Hals til VG.

Det er kun grenseovergangen på Storskog som er lovlig grenseovergang til Russland fra Norge. Grensekrysningen har skjedd et annet sted, opplyser Hals til TV 2.

Operasjonslederen forteller at de sjelden har slike saker, men at det skjer fra tid til annen.

