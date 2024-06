Alliansen-lederen for retten neste uke – tiltalt for grovt bedrageri og hatytringer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Steinar Schjetne/NTB

– Han nekter straffskyld etter hele tiltalen, det være seg bedrageridelen og det som går på hatefulle ytringer, sier Johansens forsvarer, advokat Robert Antonsen, til NTB.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen (52) må forsvare seg mot en tiltale som omfatter en lang rekke poster som aktoratet mener rammes av straffelovens forbud mot diskriminerende eller hatefulle ytringer framsatt på Twitter, videotjenesten BitChute, Tiktok, og Instagram.

– Det er snakk om ytringer framsatt på nettet der formen er både skrevne meldinger, videoer der tiltalte snakker og såkalte memes, sa statsadvokat Carl Graff Hartmann til Filter Nyheter i forbindelse med at tiltalen ble gjort kjent i fjor vinter.

Saken mot lederen for partiet Alliansen kommer opp for Oslo tingrett tirsdag. Domstolen har satt av to uker til den.

– Falske meldinger

Ytringene Lysglimt Johansen er tiltalt for var rettet mot jøder, muslimer og personer med homoseksuell orientering. De ble publisert i perioden fra 2017 til 2021.

– Ytringene må forstås og tolkes inn i den sammenhengen de er framsatt i. Min klient mener de er beskyttet av ytringsfriheten, sier Antonsen.

Han poengterer at omstendighetene rundt uttalelser – om de for eksempel er gitt som innlegg i en bredere, løpende debatt – skal ha betydning for rettens vurdering av dem. Antonsen viser blant annet til flere ytterliggående ytringer Johansen kom med om islam og muslimer etter å ha sett video av drapene på en norsk og en dansk kvinne i Marokko i 2018.

– Han så videoen og uttalte seg om det han så, sier Antonsen, som dessuten framholder overfor NTB at det i perioden tiltalen gjelder, ble postet en rekke falske Twitter-meldinger i Johansens navn.

Johansen skal også ha mistet kontroll over sin ekte Twitter-konto «for flere år siden».

I hardt vær

Alliansen-lederen er også tiltalt for forsikringsbedrageri og Nav-bedrageri. Ifølge tiltalen skal han ha fått over 665.000 kroner for mye i dagpenger fra Nav i perioden 2017 til 2019.

Et tiltalepunkt om hensynsløs atferd dreier seg om fire Twitter-meldinger rettet mot Ervin Kohn, daværende forstander i Det mosaiske trossamfunn.

Johansen og partiet Alliansen har flere ganger vært i hardt vær, ikke bare for den utilslørte måten de kommuniserer offentlig, men også blant annet for i 2021 angivelig å ha lokket elever ved en skole i Bærum med 500-lapper for å si nei til koronavaksine.

Samme år valgte Arendal kommune å nekte partiet å stå på stand i Arendal sentrum under Arendalsuka.

To år tidligere satte arrangøren av Arendalsuka ned foten for en planlagt debatt som daværende Resett-direktør og leder av Ytringsfrihetsforbundet Helge Lurås ville arrangere med Alliansen og organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian).

