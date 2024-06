Én av tre vil heller ha fri enn høyere lønn

MDG har i en ny undersøkelse sjekket hva Norges befolkning mener om kortere arbeidstid, og 45 minutter fri til å hente i barnehagen – såkalt hentefri. Der kommer det fram at om de fikk valget ville en tredel heller ha kortere arbeidstid enn høyere lønn.

– Denne undersøkelsen viser at svært mange nordmenn ønsker seg kortere arbeidstid, for eksempel med å jobbe fire dager i uken eller litt kortere hver dag, sier MDGs Arild Hermstad til Dagsavisen.

Partileder i MDG, Arild Hermstad. (PERNILLE SOMMER)

– Oppsiktsvekkende

Undersøkelsen er utført av InFact AS blant voksne over 18 år, i hele landet. Det er gjennomført 1 049 intervjuer til undersøkelsen.

– Det er ganske oppsiktsvekkende at en av tre sier at de heller vil ha mer fritid enn mer lønn, mener Hermstad.

– Det skjer samtidig som utgiftene til folk øker, og til tross for at vi har en regjering som ikke gjør nok for å hjelpe i denne situasjonen, legger han til.

I undersøkelsen svarer litt flere at de heller ville valgt høyere lønn.

33,8 prosent av respondentene svarte at de ønsker mer fritid uten å gå ned i lønn. 39 prosent svarer at de ønsker høyere lønn uten endring i arbeidstid. 27,2 prosent svarer «vet ikke».

Det er i aldersgruppa 30-44 år, altså de som typisk har små barn, at flest ønsker seg mer fritid. I denne gruppa velger 46,5 prosent det alternativet. 44,6 ønsker høyere lønn, mens 8,9 prosent svarer «vet ikke».

Mange utbrente

– Utbrenthet er blitt en normal del av arbeidslivet, og løsningen er ikke å be folk om å jobbe mer, snarere og sørge for at flere klarer å stå i jobb. To av tre norske arbeidstakere har opplevd så mye stress på jobb at de bekymrer seg for om det går utover mental og fysisk helse, sier Hermstad.

– Jeg mener Aps nestleder og arbeidsminister Tonje Brenna er på villspor i sin nye linje i arbeidslivspolitikken. Hun varsler om en tøffere linje mot en arbeidskultur som «syr puter under armene på folk», til vill jubel fra Frp og Høyre.

Han mener det er å snu tingene på hodet.

– Veldig mange jobber seg faktisk syke, og det er svært dyrt for den enkelte og for samfunnet. Ifølge Virke kostet sykmeldinger samfunnet 70 milliarder kroner bare i fjor. Brenna burde derfor heller sett på tiltak som kan gjøre arbeidslivet bedre, i stedet for å gå løs på den enkelte arbeider, mener Hermstad.

– Kortere arbeidstid kan være en måte å rekruttere flere inn i belastende og kritiske yrker, og bidra til at flere greier å stå i full jobb over tid. Stadig flere tester det ut, sier Hermstad.

I Storbritannia har man nylig hatt verdens hittil største prøveprosjekt med fire dagers uke.

– Prosjektet har svært gode resultater. Nesten alle vil fortsette med 4 dagers arbeidsuke, inntektene har økt i snitt med 35 prosent i bedriftene, færre var borte eller sluttet i jobben, og om lag 3 av 4 rapporterte om mindre utbrenthet, bedre fysisk og mental helse, sier Hermstad.

Motstridende syn

Nestleder i arbeids- og sosialkomiteen Bjørnar Skjæran og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet mener at MDG-studien ikke støtter opp om påstandene rundt ønsker om, eller fordeler med kortere arbeidstid.

– MDGs studie viser jo at de fleste, spesielt de yngste, foretrekker å jobbe like mye som før. De fleste svarer også at ekstrafri for å hente i barnehagen er en dårlig idé. Deretter viser MDG til en studie om stress, som viser helt andre årsaker for stress enn at arbeidstiden er for lang, sier han.

Hen sier at løsningen for å forebygge stress og slitasje i arbeidslivet er å skape et godt og helsefremmende arbeidsliv, ikke at vi er mindre på jobb.

– Det virker som MDG har et fundamentalt annet syn på arbeid enn Arbeiderpartiet. Min erfaring fra et langt arbeidsliv er at arbeid er givende og viktig både for den enkelte og for samfunnet, sier Skjæran.

Bjørnar Selnes Skjæran (Ap). (Hanna Johre/NTB)

Han tror kortere arbeidstid vil ha flere negative konsekvenser, enn positive.

– Å legge opp til at flere skal jobbe mindre, slik MDG tar til orde for vil bare bidra til at det blir mer press i den tiden vi arbeider. Oppgavene som skal løses forblir jo de samme. Vi skal sikre god eldreomsorg, et skapende næringsliv, en grønn omstilling og mye, mye mer.

Det mener han vil bli vanskelig, dersom arbeidstiden kuttes.

Starter pilotprosjekt

MDG ønsker uansett å utforske hvilke eventuelle fordeler kortere arbeidstid kan ha for det norske samfunnet.

– I Oslo har MDG tatt initiativ til et pilotprosjekt med 6 timers uke på Lillo Gård barnehage, også med full lønn, forteller Arild Hermstad.

Slike forsøk vil vi MDG ha flere av i samarbeid med partene i arbeidslivet.

– Og vi vil starte der det trengs mest: Ansatte i barnehager, sykepleiere og andre offentlig ansatte i krevende, men samfunnskritiske yrker.

– Vil ikke kortere arbeidstid med full lønn, føre til en ekstrautgift for de bedriftene som må bemanne opp ekstra for å dekke inn timene til de som får fri? Hva er årsaken til at denne modellen likevel vil lønne seg for bedriftene?

– Hvilken modell man velger vil variere. Noen arbeidsplasser velger å redusere arbeidstid med full lønn, andre uten. Men det til nå største forsøket med firedagers uke fra Storbritannia viste at inntektene til bedriftene økte med 35 % i snitt, sier Hermstad.

Det britiske eksperimentet kan også ha ført bedre helse blant arbeiderne.

– Færre var borte eller sluttet i jobben, og 3 av 4 rapporterte om bedre helse. Så kortere arbeidstid kan gjøre oss rikere, også på de tingene som betyr mest i livet, mener Hermstad.

---

Fakta om undersøkelsen

Utført av InFact AS på vegne av MDG

Populasjon: Vokse over 18 år, hele landet

Antall intervjuer 1 049

Vekting: Kjønn, alder og geografi

Feilmargin: +/- 2,7 – 3,0 prosent poeng

Metode: InFact automatiske telefonintervjuer

Periode: 4. juni 2024

Kilde: InFact AS

---

