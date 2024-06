SV og Rødt vil ha kontrollsak om lederlønn

– Nå har vi stilt flere spørsmål, og vi får fortsatt ikke et tydelig svar på hvorfor regjeringen lar styrene i de statlige selskapene bryte retningslinjene for lederlønn som et bredt flertall i Stortinget har samlet seg om, sier SV-leder Kirsti Bergstø.

Partiet har stilt flere spørsmål til næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) den siste tiden angående lederlønninger i statseide selskaper. Bakgrunnen er at både Kongsberg Gruppen og Nammo har sagt de ikke vil følge de nye retningslinjene for lønn og bonuser til toppledere i statlige selskaper.

Sist fredag spurte partileder Kirsti Bergstø hvorfor staten stemte ja til Kongsberg Gruppens lønnsrapport, der lederbonuser på opptil 50 prosent av grunnlønn ble beholdt.

– Dette kan ikke Stortinget sitte og se på. Derfor kommer vi til å ta saken til kontrollkomiteen, slik at Stortinget tar ansvar for å sørge for at Stortingets vilje blir fulgt opp ordentlig, sier partileder Kirsti Bergstø.

Også Rødt er misfornøyd med næringsministerens håndtering av saken og vil ta saken til samme komité.

– Et bredt flertall på Stortinget har sluttet seg til strengere regler for lønn og bonus til toppledere i statlige selskaper. Det er regjeringens konstitusjonelle oppgave å følge dette opp. Jeg mener det er alvorlig at det ennå ikke har skjedd, sier medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen Seher Aydar (R).

Les også: Liv Gulbrandsen: – Jeg aksepterer ikke at språket mitt er komisk (+)

Les også: – Vår generasjon samer er den stolteste på mange hundre år (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen