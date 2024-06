Mehl og Vedum kaller inn til møte om økonomisk kriminalitet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dersom vi skal stoppe gjengene og den organiserte kriminaliteten, må vi gå etter pengene. Vi har oversikt over truslene, og vi har mange gode tiltak. Nå skal vi sammen med etatene sørge for at det blir satt i gang tiltak som rammer de kriminelle, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Regjeringens stortingsmelding om økonomisk kriminalitet behandles av Stortinget tirsdag.

– Vi skal slå tilbake mot de kriminelle gjennom en hurtig, samordnet og effektiv gjennomføring av planene, sier Mehl.

Hvitvasking, profesjonelle tilretteleggere, kriminelles infiltrasjon av den hvite økonomien og valutasmugling er tema for møtet. Økokrim, Skatteetaten, Finanstilsynet, Tolletaten og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet deltar.

Temaet er aktualisert etter at dokumentarserien «Den sorte svane» ble sendt på NRK. Mehl kaller dokumentaren rystende.

– «Den sorte svane» gir et rystende innblikk i råskapen som preger organisert kriminalitet. Det snakkes om hvitvasking, skatteunndragelser og drap som om det var å handle melk eller brød på butikken. Selv om trusselen fra denne kriminaliteten er kjent, og finnes også i Norge, er det likevel alvorlig å se hvor hverdagslig dette virker for de kriminelle, sier Mehl.

Hun har vært i kontakt med justisministrene i Sverige og Danmark om oppfølging av forholdene i dokumentaren.

