Kvinnelig lærer tiltalt for å ha sendt nakenvideoer til elever

Da læreren mandag møtte i Hordaland tingrett i Bergen, nektet hun straffskyld, skriver Bergens Tidende.

Politiet startet etterforskning av saken fordi det gikk rykter på skolen om at elever hadde sett nakenbilder av den kvinnelige læreren. Politiet undersøkte først om hun ble hacket av elever, men det de fant, gjorde at det i stedet var læreren som ble mistenkt og etterforsket.

Påtalemyndigheten mener at kvinnen har sendt seksualiserte videoer og bilder til flere av elevene, gutter som var 13 og 14 år gamle da dette skjedd i slutten av 2021 og begynnelsen av 2022.

Aktor i saken, politiadvokat Eli Valheim, sa i sitt innledningsforedrag mandag at to elever på et tidspunkt var hjemme hos læreren.

Ifølge aktor skal læreren ha lovet toppkarakter til den ene av guttene dersom han holdt tyst om videoene.

