Politiet og DNB advarer om ny svindelbølge – 20 tilfeller på få måneder

– Det er i ferd med å bli et stort og alvorlig problem, spesielt når det også fører til frihetsberøvelse. I enkelte tilfeller ser vi at de kriminelle blir hjemme hos ofrene over flere dager mens de tapper kontoene deres for penger, sier Sebastian Takle, som leder avdelingen «Financial Cyber Crime Center» i DNB.

Han forteller at DNB har registrert opp mot 20 slike saker på få måneder. Ett av tilfellene skjedde i november i fjor, mens resten av sakene har skjedd siden februar 2024.

Banken trekker fram et spesielt grovt tilfelle fra april i år:

En eldre Asker-kvinne endte i Dubai i nærmere to uker mens flere millioner kroner forsvant ut av kontoene hennes.

– Etter å ha vært i dialog med kunden flere ganger forsto vi at noe var veldig galt. Enten var de kriminelle fremdeles hjemme hos henne eller så var hun et annet sted med dem, sier Takle.

Siktet for frihetsberøvelse

Saken begynte med at den 80 år gamle kvinnen ble oppringt av en person som utga seg for å være fra politiet.

Senere ble hun oppsøkt hjemme, og to menn i 20-årene ble værende hos henne i dagevis.

Deretter sa de at hun måtte bli med til Dubai for å få tilbake pengene sine, som skulle være fryst av en bank i Dubai.

Da saken ble oppdaget av banken, var kvinnen allerede i Dubai sammen med de to mennene.

– Det har vært et svært godt samarbeid mellom Oslo politidistrikt, DNB, UD og Dubai Police, som bidro til at fornærmede kom seg trygt til ambassaden i Abu Dhabi og hjem til Norge kort tid etter. Hun er nå godt ivaretatt og har det etter forholdene bra. De to siktede mennene ble pågrepet ved ankomst til Norge og siktet for grovt bedrageri og frihetsberøvelse, sier politiinspektør Grete Metlid i Oslo politidistrikt.

Politiet understreker overfor NTB at det ikke ble utøvd fysisk vold i saken.

Politiet ser svært alvorlig på sakene

Ifølge politiet er det ofte organiserte kriminelle miljøer som står bak bedragerisaker der fornærmede blir oppringt av personer som utgir seg for å være fra politiet eller andre myndigheter.

– Svindelmetoden benyttes i økende grad og vi ser svært alvorlig på dette, sier Metlid.

Hun har ikke tall på hvor mange saker politiet har hatt totalt, men sier til NTB at de siden i fjor høst har sett en utvikling med flere saker der folk blir oppsøkt av svindlere hjemme. Og at svindlerne ser ut til å legge stadig større ressurser inn i å manipulere ofrene.

Svindlerne påstår ofte at offerets bankkonto er hacket.

– Kort tid etter kommer bedragerne hjem til offeret for å hente BankID og bankkort som en del av «etterforskningen» mens de i realiteten tapper offerets kontoer for penger, opplyser politiet og DNB i en pressemelding.

– Frem til nå virker det som at eldre kvinner, ofte enker uten barn, er moduskandidater for svindelaktørene, men man skal ikke se bort ifra at andre personer også kan være utsatt, sier Takle i DNB.

Han hevder at de ser den samme utviklingen i Sverige, hvor sakene også har ført til grov vold og dødsfall.

– Vi skal ikke vente på at dette skjer i Norge før vi tar dette på alvor, sier Takle.

---

Råd for å unngå svindelforsøk

DNB og politiet går ut med følgende tips i forbindelse med svindelsakene den siste tiden:

* Ta kontakt med politiet på 112, dersom noen henvender seg på døren og sier de er fra politiet og at de trenger din BankID, dine bankkort eller din mobiltelefon.

* Ta kontakt med banken din umiddelbart om du mistenker at du kan ha blitt utsatt for bedrageri eller du har gitt fra deg opplysninger du tror andre kan bruke for å få tilgang til pengene dine

* Legg gjerne på samtalen dersom henvendelsen du får kjennes ubehagelig, stressende eller merkelig. Legg ALLTID på dersom du blir bedt om å oppgi BankID.

* Aldri gi fra deg BankID-informasjon til politiet eller banken, eller overfør penger på oppfordring fra andre. Banken eller politiet vil aldri be deg om dette.

* Vær oppmerksom på at politiets og bankens telefonnummer kan misbrukes, slik at det kan se ut som at det er disse aktørene som ringer

* Ta kontakt med det offisielle nummeret til banken hvis du er i tvil, ikke ring tilbake på et nummer du har fått oppgitt av de som ringer deg.

Kilde: DNB og politiet.

---

