Norges Bondelag vil at det skal bli enklere å få tak i sesongarbeidere

– Vi er veldig bekymret over situasjonen i jordbruket om dagen, sier nestleder Egil Christopher Hoen i Norges Bondelag til NRK.

Mange norske bønder er avhengige av ekstra arbeidskraft når det de produserer er i sesong. Akkurat nå er det vanskelig av flere grunner: Svak kronekurs, lang ventetid på visum og arbeidstillatelse for arbeidere fra utenfor EU/EØS, og strammere regler for bemanningsbyråer som rekrutterer slike arbeidere.

– Det blir det vanskeligere og vanskeligere å få til innenfor regelverket som praktiseres, sier Hoen.

Han reagerer særlig på de nye reglene for bemanningsbyråene, som gjør at de må ha en detaljert oversikt over hvor arbeiderne skal jobbe til enhver tid. Hoen sier en slik oversikt er vanskelig å lage lang tid i forveien, fordi landbruket er svært væravhengig. Derfor mener han et enklere og mer fleksibelt regelverk må til, og være svært enkelt å få til.

– Vi vil påpeke at norske bønder selv kan stå som arbeidsgiver for sesongarbeidskraften, og at dette ikke rammes av innleieforbudet. Landbruks- og matdepartementet vil i tillegg vise til at det er gitt unntak fra forbudet når det gjelder innleie av avløsere og landbruksvikarer fra avløserlag, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

