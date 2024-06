Avtroppende HV-sjef etterlyser luftvern i Bergen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Knutsen argumenterer i et intervju med Bergens Tidende for dette med at man i Bergen og Hordaland har en rekke viktige installasjoner.

– Haakonsvern er Nord-Europas største marinebase. Tre av seks landanlegg for olje og gass ligger i Vestland fylke. Det er åpenbart at dette har stor nasjonal betydning, og er mål for fiendtlige makter, sier Christoffer Thomas Knutsen.

Den avtroppende HV-sjefen viser til at alt som har militær verdi, og som kan bidra til krigsinnsats, vil være legitime mål dersom Norge skulle bli involvert i en væpnet konflikt.

I forbindelse med enigheten på Stortinget om langtidsplanen for Forsvaret tidligere denne uken, ble det klart at Oslo skal få luftvern.

Knutsen understreker at verken han eller andre i Forsvaret tror at vi blir angrepet i morgen.

– Men det er krig i Europa, verden er generelt blitt mye farligere. Vi går inn i en tid hvor vi må forberede oss på situasjoner som vi har sluppet å tenke på de siste tretti årene. Da må vi ta inn over oss at i aller ytterste konsekvens kan krise og krig ramme alle som bor i Bergen og omegn, og ikke bare oss som går i militær uniform, sier han til BT.

