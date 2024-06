Vedum er blitt Tiktok-bruker

– Vi har gjort nøye vurderinger rundt datasikkerhet, sier Vedum til Nationen.

«Partileder i Senterpartiet. Veldig glad i Norge, og litt for glad i sjokolade, kaffe, traktor og bil». Slik beskriver finansministeren og regjeringens nestkommanderende seg selv på Tiktok.

Onsdag formiddag la Senterpartiet ut en video på Instagram med Vedum som lager seg en bruker på den populære appen.

«Da er katta ute av sekken – Trygve er på Tiktok! Følg SpTrygve på Tiktok for et innblikk i livet som partileder og finansminister», skriver partiet i innlegget.

Den populære, men kinesiskeide sosiale appen Tiktok er omstridt på grunn av det noen mener er fare for at sensitive data kan komme på avveie.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby har tatt til orde for at Høyre bør gå inn for et totalforbud mot Tiktok i Norge.

– Jeg er sikker på at Tiktok vil bli forbudt. Det er kun et spørsmål om når, sa Svenneby til E24 i mars.

