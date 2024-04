Tiktok mener amerikansk forbud rokker ved ytringsfriheten

Lørdag ble det klart at lovforslaget får flertall i Representantenes hus, og at det dermed går videre til Senatet for behandling.

– Det er uheldig at Representantenes hus bruker oppmerksomheten rundt de viktige støttepakkene til nok en gang å hamre gjennom et lovforslag som tramper på 170 millioner amerikaneres ytringsfrihet, heter det i en uttalelse fra Tiktok.

Lovforslaget gir Bytedance et år på å selge Tiktok.

Vedtatt samtidig som hjelpepakker

Det ble vedtatt samtidig som en etterlengtet våpenpakke til Ukraina ble vedtatt, en lignende, men mindre pakke til Israel og en pakke med humanitærstøtte til Gaza og andre sårbare befolkningsgrupper rundt om i verden.

Mange amerikanske folkevalgte og president Joe Bidens administrasjon mener Tiktok er en nasjonal sikkerhetsrisiko for USA, fordi kinesiske myndigheter kan presse selskapet til å dele brukerdata om sine 170 millioner amerikanske brukere.

Tiktok har på sin side sagt at de aldri har delt amerikanske brukerdata og aldri ville gjøre noe slikt.

Kan være grunnlovsstridig

Demokraten og senator Mark Warner leder Senatets etterretningskomité. Han sa søndag at Tiktok kunne blitt brukt som et verktøy til å spre propaganda av den kinesiske regjeringen.

– Mange unge mennesker som er på Tiktok, får nyhetene sine der. Tanken på at vi gir Kinas kommunistparti et så stort verktøy, i tillegg til tilgangen på brukerdataene til 170 millioner amerikanere, er et nasjonal sikkerhetsrisiko, sa han til CBS News søndag.

Noen av de progressive demokratene har også løftet hensynet til ytringsfrihet ved et slikt forbud, og vil heller kreve strengere reguleringer av personvernet til Tiktok-brukere.

Demokraten Ro Khanna, som er medlem av Representantens hus, mener at et Tiktok-forbud kanskje ikke vil overleve en juridisk gjennomgang i domstolene. Han viser til grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet.

