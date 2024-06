Lagmannsretten: Mann ble irritert over at mørkhudet nabo solte seg – skjøt ham i beinet

Av Anders R. Christensen/NTB

Hendelsen skjedde 18. juni i 2022.

Da saken var oppe i Borgarting lagmannsrett i mai, forklarte den fornærmede mannen at han lå og solte seg på gressplenen utenfor blokka på Ensjø i Oslo. Han ble da oppmerksom på at en mann sto og så ned på ham fra soveromsvinduet sitt i blokka.

Den fornærmede ble etter hvert irritert, og det oppsto en spent situasjon mellom de to som varte i noen timer. Selv om de to bodde i samme blokk kjente de ikke til hverandre fra før.

Da den fornærmede reiste seg for å rydde sammen og gå tilbake til leiligheten sin, skjøt mannen i 60-årene ham i venstre bein, ifølge dommen. Kula gikk gjennom beinet, og skaden var ikke livstruende.

«Blir iallfall ikke solbrent»

Ingen så at skuddet ble avfyrt, og mannen i 60-årene nektet for å ha avfyrt noe skudd denne dagen. Da han ble pågrepet 30–40 minutter etter at naboen ble skutt, var han svært beruset. Lagmannsretten mener at alkoholpåvirkningen bidro til å forsterke irritasjonen over at naboen lå på plenen.

De mener også at skytingen var preget av mannens negative syn på mennesker med en annen hudfarge. Lagmannsretten skriver i dommen at mannen både i retten og i avhør blant annet har sagt at han undret seg over hvorfor naboen «solte seg når han likevel ikke kunne bli mørkere, at han «blir iallfall ikke solbrent»».

Ved pågripelsen ble det funnet i alt 235 skytevåpen og mye ammunisjon i mannens leilighet, men ingen av dem har kunnet knyttes til skytingen.

Frikjent i tingretten

Da saken var oppe i Oslo tingrett i fjor høst, ble også mannen i 60-årene frikjent for å ha skutt naboen fordi de mente at bevisene ikke var sterke nok.

Lagmannsretten mener på sin side at bevisene er tilstrekkelige til å dømme mannen for grov kroppsskade, og kom fram til en fengselsstraff på ett år og åtte måneder, samt inndragning av en rekke skytevåpen. Han dømmes også til å betale 90.000 kroner i oppreisning til naboen.

Mannens forsvarer, Petar Sekulic, sier at hans klient er uenig i dommen.

– Han mener at lagmannsretten tar feil, og vi vurderer nå om det er grunnlag for å anke dommen til Høyesterett, sier Sekulic til NTB.

Les også: Biden: – Donald Trump er en dømt forbryter

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen