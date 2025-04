Politisk pub: Episode 4 – Støre og Stoltenberg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den 9. april 1940 flyktet konge og regjering gjennom Norge. På dagen 85 år etter at Norge ble okkupert av nazistene, fikk vi besøk av statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg på Politisk pub.

I samtalen trakk ordstyrer Lars West Johnsen, sjefredaktør i Dagsavisen, linjene mellom Norge og verden i 1945 og i dag. Nå som den gang er det urolige tider, både sikkerhetspolitisk og økonomisk. Kan det faktisk bli krig, også i Norge?

Hør Jens fortelle om hvordan Jonas overtalte ham til å bli finansminister og Jonas fortelle om å lede et land i en gryende krisetid – og bli litt roligere til sinns over det de to sier om framtidsutsiktene våre. Det finnes ingen garantier i verden i 2025, men det går helst bra, er budskapet.

Lytt til samtalen mellom Støre, Stoltenberg og Lars West Johnsen her, eller søk den opp der du pleier å høre på podkast.

Vi beklager litt dårlig lydkvalitet

---

Politisk pub

En podkast som spilles inn live på pub, med kjente gjester som snakker om viktige tema i det norske samfunnet.

Politisk pub er et samarbeid mellom Dagsavisen, Tankesmien Agenda og Grünerløkka Arbeiderparti.

---