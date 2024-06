Biden omtaler Trump som forbryter

– For første gang i amerikansk historie forsøker en tidligere president som er en dømt forbryter, å bli president, sa Joe Biden til en gruppe demokratiske støttespillere på et innsamlingsarrangement i Connecticut mandag.

– Men enn hvor foruroligende det er, desto verre er det totale angrepet Donald Trump gjennomfører på det amerikanske rettsvesenet, la Biden til.

Han sa videre at det er «skjødesløst og farlig» å si at rettsvesenet er rigget fordi Trump og hans allierte ikke liker avgjørelsen.

Første president noensinne

Biden har tidligere latt være å bruke straffesakene mot Trump politisk fordi han ikke ønsker å gi inntrykk av at han blander seg inn rettsvesenets prosesser.

Trump ble i forrige den første tidligere eller sittende presidenten i amerikansk historie til å bli funnet skyldig i et lovbrudd da en jury i New York slo fast at han brøt regnskapsloven i forbindelse med at hans personlige advokat betalte pornostjernen Stormy Daniels for å holde tett om en affære hun hevder å ha hatt med Trump.

Trump nekter for å ha gjort noe galt, og hevder det er snakk om en skinnrettssak og at dommen er politisk.

Ny kurs?

Bidens utspill kan vise hvordan han og valgkampapparatet vil bruke rettsavgjørelsen mot Trump til å overbevise velgere om at han ikke er skikket til å være president.

Demokratene har slitt med å finne ut hvor sentrale rettssakene mot Trump skal være i Bidens valgkamp.

Mange har ønsket å være avventende for å se på målingene og tilbakemeldinger fra velgere hvordan de reagerer på den historiske kjennelsen.

