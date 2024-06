Enighet på Stortinget om å innføre langtidsplan for politiet

Det var opposisjonspartiene som først ble enige om at det må bli mer langsiktig styring av politiet gjennom flerårige planer. Også regjeringspartiene Ap og Sp ble med på forslaget, slik at det nå er et samstemt storting som står bak.

– Jeg er meget godt fornøyd med at vi i justiskomiteen har fått til en enstemmig innstilling hvor vi ber regjeringen legge til rette for flerårige planer for politiet. Regjeringen skal komme tilbake i statsbudsjettet for 2025 med hvordan dette skal gjøres, sier Helge André Njåstad (Frp), som leder justiskomiteen.

Vil styrke kamp mot kriminelle nettverk

Regjeringen har ikke selv tatt til orde for en slik langtidsplan. Men opposisjonen grep muligheten da justiskomiteen fikk en stortingsmelding som handler om å bekjempe økonomisk kriminalitet på sitt bord i vår.

Frp, Høyre, Venstre og SV fant felles grunn for å se mer overordnet på hvordan rammene legges for politiet. Deretter fikk de med seg KrF og Rødt, som ikke sitter i justiskomiteen.

– De kriminelle blir stadig sluere og tar stadig i bruk nye teknologiske verktøy for å bedrive kriminalitet. Ikke minst har tunge utenlandske kriminelle nettverk enorme ressurser som de bruker for å motvirke politiets tiltak og etterforskning. Derfor må vi gjøre politiet i bedre stand til å imøtekomme disse truslene på en langt mer robust måte enn i dag, noe vi mener langtidsfinansiering vil bidra til, sier Njåstad.

Hvordan innretningen blir og hvor mange år perioden skal omfatte, går partiene ikke detaljert inn på. Men i utgangspunktet ser partiene for seg at langtidsplanen bør være tilsvarende langtidsplanen som gjelder for Forsvaret. Der styres drift, rammer og innretning gjennom en plan som legges fram hvert fjerde år.

Selv om regjeringen ikke har lagt fram noe forslag om flerårige planer for politiet, har justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i Stortinget tidligere i vår erkjent behovet for å se på hvordan man kan oppnå bedre langsiktighet og bedre styring av hva politiet bruker ressurser på.

Les også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene

Vil kunne løfte blikket

Hovedargumentene handler om:

* Politiet vil få mer forutsigbarhet enn i dag, hvor man styrer fra budsjett til budsjett.

* En flerårig plan vil gi politiet mulighet til å jobbe mer langsiktig og følge de store linjene. I dag ser man at politiet styres ad hoc etter hvilke temaer som dominerer samfunnsdebatten, argumenterer flere av partiene.

* En langtidsplan gir bedre overordnet styring – blant annet langsiktige investeringer i digital infrastruktur.

* Det vil gi bedre oversikt over ressurser, kapasitet og kompetanse i politiet, samt behov når man planlegger for antall studieplasser.

Lenge etterlengtet fra politiet

Politiets egne arbeidstakerorganisasjoner har lenge presset på for en slik langtidsplan. I fjor høst sendte organisasjonene fra Parat, Politiets Fellesforbund og Norsk Tjenestemannslag et brev til Mehl. Der ba de om at det må innføres flerårige planer for politiet, basert på politidirektørens faglige råd og med risikovurdert ambisjonsnivå.

Politidirektør Benedicte Bjørnland har også gitt uttrykk for at hun ønsker en langtidsplan velkommen. Under Arendalsuka i fjor understreket hun at det er krevende å planlegge fram i tid med priser som stiger og endrer seg, skrev Politiforum.

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Les også: Sexolog: Slik påvirker porno hjernen og sexlivet

Les også: Hvor bør dra for å unngå ekstreme hetebølger i sommer? (+)