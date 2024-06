Akademikerne: – Skuffet over motparten

– Vi gjorde det helt klart før forhandlingene startet: Vi ville forlenge en inngått avtale. Staten tvang oss i stedet ut i en konflikt vi aldri ønsket. Nå blir vi tvunget til å avslutte streiken. Vi er skuffet over motparten, sier leder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat.

Bakgrunn: Brenna stanser Akademikernes streik

Akademikerne stat gikk ut i streik 24. mai etter at meklingen ikke førte fram. Mandag skulle streiken trappes opp slik at 2250 medlemmer ville være ute i streik. Regjeringen mener det varslede streikeuttaket i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ville gjort at NSM ikke kan ivareta sine kritiske oppgaver knyttet til uønskede hendelser.

– Vi kunne aldri godta en dårligere tariffavtale enn den vi allerede har. Vår avtale er det beste verktøyet vi har for å hjelpe statlige virksomheter til å beholde og rekruttere folk med riktig kompetanse – samtidig som medlemmene våre får uttelling for utdanning. Det hadde vi håpet staten forsto, sier Nordli.

Hun sier Akademikernes medlemmer har kjempet en legitim kamp, og at Akademikernes mål har vært å bringe staten tilbake til forhandlingsbordet.

– Jeg er glad for at streikeviljen har vært stor, og for at denne konflikten har synliggjort hvor viktig våre medlemmer er for at samfunnet skal gå rundt. Når de tjenestene vi alle tar for gitt, ikke fungerer som de skal, får det virkning for folk flest også, sier hun.

Alle Akademikernes medlemmer som har vært i streik, går dermed tilbake på jobb mandag.

Kommentar: Streiken er ren og skjær egoisme (+)

Les også: Han spår «alltid» riktig utfall av valget i USA. Her er hemmeligheten (+)

Les også: Advarer: – Vi må unngå en nordisk «viking-klubb» i Nato (+)