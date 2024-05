Terrorist-utspillet: AUF-lederen skal møte Rød Ungdoms leder

Hoem sier til NRK at hun allerede har vært i kontakt med Kaur i helgen. Det er ikke fastsatt noe tidspunkt for møtet med RU-lederen.

– Hun har sagt det samme som hun har sagt offentlig, og det er jeg glad for. Vi er veldig skuffet over den runde nummer to som kom fra generalsekretæren og i svarene hennes i går. Og så må jeg samtidig si at jeg godtar og setter pris på at de trekker tilbake ordene de brukte, og at de også har sletta videoene, sier Hoem til kanalen.

Det var fredag at Kaur publiserte et Tiktok-innlegg der hun blant annet stemplet statsminister Jonas Gahr Støre, Nato-sjef Jens Stoltenberg og oljefond-sjef Nicolai Tangen som terrorister. Kaur har senere beklaget at hun kalte Støre terrorist og slettet videoen.

Beklaget

Lørdag innrømmet Kaur overfor NRK at karakteristikken som terrorist, var «veldig dumt» av henne, og at hun ikke burde ha sagt det.

– Det ble en avsporing å kalle noen terrorist, og ved å gjøre det bagatelliserte jeg de overlevende og pårørendes opplevelser. Det beklager jeg for, vit at det var absolutt ikke hensikten, skrev Kaur på sin Facebook-side.

Samme dag fastslo samtidig organisasjonens generalsekretær Syver Kleve Kolstad at 22. juli brukes som motargument mot folk som kritiserer statsminister Jonas Gahr Støre, og kalte det «helt forkastelig».

– Det er ingen tvil om at Støre støtter terrorisme, sier Kolstad i en Tiktok-video ifølge kanalen.

– Jonas Gahr Støre støtter opp om terror ved at han lar norske penger investeres i Israel. Dermed støtter han også opp om Israels terror mot palestinerne, utdypet han overfor NRK.

– Mange som er skuffa

Astrid Hoem sier hun skulle ønske at beklagelsen var enda tydeligere, og at det ble vist større forståelse for hva Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon reagerer på. AUF var målet for terrorangrepet mot organisasjonens sommerleir på Utøya 22. juli 2022.

– Det er mange som er skuffa, kanskje særlig fordi det kommer fra venstresida. Vi har sagt at den moderate høyresiden må ta ansvar for å si tydelig fra når man ser at ytre høyre bruker denne typen språkbruk. Da må vi også på venstresida si tydelig fra når vi ser at de ordene brukes i vårt eget omland, sier Hoem.

AUFs generalsekretær Jan Halvor Vaag Endrerud betegner uttalelsene «på grensa til uproft.»

– Dette er bare et bevis på at man ikke har forstått alvoret i de påstandene sine. Jeg føler at unnskyldningene som har kommet de siste dagene, ikke har vært reelle.

Melder seg ut

Innad i både Rød Ungdom og i moderpartiet Rødt har Kaurs utspill skapt sterke reaksjoner. Lørdag opplyste Alberte Bekkhus, tidligere leder av Rød Ungdom, at hun melder seg ut.

Søndag skrev Kristiansand-politikeren Ayat Majbel Saeid, som i flere år har sittet i Rød Undoms sentralstyre, i et innlegg på Facebook at hun gjør det samme. Der skriver hun også at hun beholder medlemskapet i moderpartiet, skriver Fædrelandsvennen.

– Du kan ikke være leder av et ungdomsparti og oppføre deg som et nett-troll, for så å avfeie det som en spøk når det kritiseres, sier Saeid.

Også tidligere RU-leder Liv Müller Smith-Sivertsen melder seg ut. Hun sier hun siden landsmøtet i midten av april er blitt kontaktet av medlemmer som har samme ønske.

– Det har vært en negativ utvikling over tid. Jeg tror helgens utspill nok var siste dråpen, sier Smith-Sivertsen til NRK.

Ifølge Smith-Sivertsen har de sett på om det er mulig å opprette ungdomslag i Rødt. En annen mulighet er å få ungdommene inn i lokallagene.

Teller på knappene

Flere profilerte Rødt-politikere har også gått ut med sterk kritikk mot RU-lederen. Lørdag skrev tidligere partileder Bjørnar Moxnes på Facebook at han har blitt kontaktet av flere Rødt-folk som teller på knappene om de skal fortsette i partiet eller melde seg ut, skriver NRK.

– Til disse vil jeg si at gårsdagens uttalelser ikke representerer oss, skrev Moxnes.

Rødt-profilen Mímir Kristjánsson skrev på Facebook lørdag at han var både flau og sint:

– Lederen i Arbeiderpartiet er ikke en terrorist. Det er heller ikke Nicolai Tangen og Jens Stoltenberg. Å sammenligne Støre med Netanyahu er håpløst. Å sette Støre på en terrorliste samtidig som du nekter for at Hamas har drevet terror, er enda verre, skrev Kristjánsson.