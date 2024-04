Ukraina-krigen vil prege revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen jobber i disse dager med forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Detaljene blir lagt fram 14. mai, men allerede nå er Støre tydelig på at krigen i Ukraina vil sette sitt klare preg på prioriteringene i budsjettet, skriver Aftenposten.

– Det som skjer i Ukraina nå, er svært alvorlig. Veldig mye står på spill, og kampene pågår under stadig sterkere russisk press. Situasjonen har over tid blitt forverret. Det er vårt ansvar for å bidra, sier Støre.

I revidert nasjonalbudsjett vil det bety at støtten til Ukraina må økes ytterligere.

Statsministeren sier at det man kan kalle Ukraina-relaterte utgifter, vil være på over 50 milliarder kroner i 2024. Det inkluderer både militær og sivil støtte, samt mottaket av ukrainske flyktninger her hjemme.

– Det er penger vi kunne brukt på andre ting, men det er helt nødvendig å gjøre dette nå, sier Støre.

Før helgen fikk NTB opplyst at økningen i forsvarsbudsjettene er på 15 milliarder kroner i revidert budsjett og i budsjettet for 2025, men regjeringen har ikke uttalt hvor mye av dette som kommer allerede i år.

Les også: Bildt om USAs Ukraina-grep: – Endelig

Les også: Tysk forsvarstopp: – Da kan Russland angripe Nato

Les også: Mike Pence sikker på at Putin vil kunne angripe Nato-land: – Ingen tvil

Les også: Lavrovs stikk til Vesten: – Dere skjønner det ikke