Advarer mot forslag om mer veiledet lek i barnehagene: – Livsviktig

– Spontan lek er en livsviktig rettighet barn har, sier nestleder Ann Mari Milo Lorentzen i Utdanningsforbundet (UDF).

For et drøyt år siden oppnevnte regjeringen en ekspertgruppe som skulle se på betydningen av barnehager, skoler og SFO for sosial utjevning.

Ekspertgruppen foreslår blant annet å innføre «systematisk lekbasert læring det siste året i barnehagen.» De beskriver det som veiledet lek, der ansatte «tar med seg lekematerialer, rekvisitter og aktiviteter som utforskes sammen med barna», skriver Utdanningsnytt.

Det er dette forslaget som får nestlederen i Utdanningsforbundet til å reagere kraftig.

– Min anbefaling til regjeringen er å legge hele denne rapporten i en skuff. Spontan lek er en livsviktig rettighet barn har. I dagens gjennomregulerte barndom er det allerede en stor mangel på pusterom og frie aktiviteter, sier hun i en pressemelding.

Og UDF er ikke alene om å reagere, skriver Utdanningsnytt. Mandag gikk høringsfristen ut, og blant svarene er det flere kritiske røster. Blant andre skriver Oslo Met at de ikke stiller seg bak utvalgets inndeling av lek i to former: Den frie leken og veiledet lek.

