Politiet etterforsker sykehuset i Mo i Rana etter at to barn døde

Politiet mottok i fjor sommer to anmeldelser som begge gjaldt sykehusdødsfall der de avdøde var små barn, opplyser politiadvokat Hedda Hovda Skaug i Nordland politidistrikt til Helgelands Blad.

Den ene saken dreier seg om et nyfødt barn, og den andre om et barn som snart skulle fylle to år.

Sakene sees i sammenheng fordi de har flere likhetstrekk, og dødsfallene ligger nært opp mot hverandre i tid, opplyser Skaug.

– Det sentrale for begge sakene er at det har skjedd feil i det innledende behandlingsløpet på Helgelandssykehuset i Mo i Rana, som har medvirket til at barna ikke har fått riktig diagnose og dermed ikke fått nødvendig behandling, skriver hun i en epost.

Skaug understreker at etterforskningen foreløpig kun er rette mot sykehuset som helseforetak, og ikke mot enkeltpersoner.

Det ene dødsfallet skjedde 15. juni 2023. Et nyfødt barn døde kort tid etter fødsel, og Statsforvalteren i Nordland har konkludert med at barnet ikke fikk forsvarlig helsehjelp.

– En alvorlig tilstand hos barnet ble oversett og burde ha blitt oppdaget på et tidligere tidspunkt, sa medisinsk direktør Hege Harboe-Sjåvik ved Helgelandssykehuset etter konklusjonen fra Statsforvalteren.

