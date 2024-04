Om å dele ei kake

Homer Simpson er ikke bare en av vår tids største TV- og filmstjerner. Hovedpersonen i TV-serien som har slått alle rekorder som kan slås er også et kongespeil for moderne mennesker. Homer og familien hans lar oss se oss selv og gir oss rettledning i hvordan livet kan leves, eksempler på hvor galt det kan gå når makt misbrukes, grådigheten rår eller kortsiktigheten regjerer. Homer er en mann som lykkelig kaster seg på enhver bølge, følger enhver impuls. Hvis noe virker som en god idé, er det nok det. Lange tankerekker er ikke noe for ham.

Nå lurer du kanskje på hvorfor du leser om en gul tegnefilmfigur i ei spalte som skal handle om økonomi? Det kommer, heng med.

En Simpsons-episode rant denne spalten i hug da vi kjørte forbi IKEA i Asker for ikke lenge siden. I denne klassiske episoden får vår venn Homer i oppdrag å designe en ny bil for den amerikanske middelklassen. Homer har et vell av gode ideer og alle sammen skal selvsagt pakkes inn i bilen han lager. En av beskjedene han gir til ingeniørene som skal bygge bilen er denne:

“Dere vet den oransje ballen du fester øverst på bilantenna slik at du finner igjen bilen din på parkeringsplassen? Alle biler skal ha en sånn.”

Les også: Historien gjentar seg. Høyresida kan spasere ballen i mål

Dette er klassisk Homer. Det som fungerer for én må jo fungere for alle, ikke sant? Tanken på å se en selvtilfreds Homer Simpson komme ut fra IKEA og se etter bilen sin blant tusenvis av andre bare for å oppdage at hver eneste bil har en oransje ball øverst i antenna si, er tragikomisk og lattervekkende. Så godt ment, så dårlig gjennomført.

Hvis en slik reduksjon fører til økte skatteinntekter for Asker kommune, er det en ren flytting av inntekter fra andre kommuner.

Asker kommune vurderer nå å sette ned den kommunale eiendomsskatten for å tiltrekke seg flere rike innbyggere. Det er som man hører Homer Simpson som observerer Bø i Nordland som gjorde dette for et par år siden og utbryte:

“Alle kommuner burde gjøre dette. Da kan alle kommuner tiltrekke seg rike folk og få både lavere skatter og høyere inntekter, samtidig. Det er genialt.”

Les også: Det barn er aller mest redde for

Hvis en slik reduksjon fører til økte skatteinntekter for Asker kommune, er det en ren flytting av inntekter fra andre kommuner. Den ene kommunens gevinst er de andres tap.

Denne skattepolitikken kan vi kalle “Sikre seg en større bit av ei mindre kake-strategien”. For øvrig samme strategi som Luxembourg og Monaco bruker. Hvis Frankrike og Tyskland hadde gjort som disse gjør hadde slike små skatteparadis for lengst måttet begynne å skattlegge de innbyggerne de selv har, i stedet for nabolandenes.

Det går alltid bra med Homer Simpson. Han reddes av kjærligheten fra familien sin. Bø i Nordland fikk kompensasjonspenger av regjeringen Solberg da det viste seg at strategien ikke var så lønnsom som de trodde. Resten av landet fikk regningen for nordlandskommunen. Den tida er nå over.

Denne skattepolitikken kan vi kalle “Sikre seg en større bit av ei mindre kake-strategien”.

Det blir spennende å se hvor mange søringer som flytter ned igjen fra Bø i Nordland hvis Asker reduserer den kommunale formuesskatten. Det er vel fortsatt noen igjen der oppe? For noen blir jo skatten aldri lav nok. En del av milliardærene som flyttet til Bø i Nordland har allerede rukket å flytte videre til Sveits.

Andre kommuner følger selvsagt med på det som skjer. Dersom Asker går foran og Bærum, Oslo og Bergen følger etter, er spillet selvsagt over. Alle bilene har oransje ball. Doh!

Les også: Hvis ikke pappaer forteller dem hvor grensene går, hvem gjør det?

Les også: Frp-lederen bør velge sine slag med omhu

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen