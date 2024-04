Drapssiktet i Halden: Uklart hva som skjedde

Av Anna Nesje/NTB

– Han er sliten, er skadd selv og i litt dårlig forfatning, sier siktedes forsvarer, Tor Magnus Fagermo, til NRK.

Forsvareren forteller at mannen knytter seg til hendelsen, men at hendelsesforløpet er uklart. Han erkjenner ikke straffskyld.

– Det er en så alvorlig siktelse som du vel kan få. Han er sjokkert over at det har blitt resultatet av dette her, og han har ikke noen klar formening om hva som gjør at det blir et fatalt resultat her.

Fagermo forteller til VG at det er høyst tilfeldig at hans klient havnet i denne situasjonen.

– Han var i bygget fordi han skulle besøke noen andre i en annen leilighet, sier forsvareren.

Uavklart relasjon

Den siktede i 30-årene og avdøde i 40-årene var ikke i familie, opplyser politiet.

– Å avklare relasjonen mellom dem er noe politiet har fokus på i etterforskningen. Det samme gjelder mulig motiv for handlingen, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet gjennomførte et innledende avhør av den siktede mannen natt til søndag.

– Mannen har samtykket til varetektsfengsling og at fengslingen behandles som kontorforretning. Det skjer mandag i Søndre Østfold tingrett, heter det videre.

Ber om tips

Dersom noen har sett noe knyttet til hendelsen, vil politiet gjerne at de melder fra, sier politiadvokat Nina Marthinsen til NTB.

– Vi har allerede satt i gang med flere vitneavhør, og vi venter på svar fra en foreløpig obduksjon, men det er altfor tidlig ennå å si noe mer om dødsårsak nå, sier hun.

Marthinsen vil heller ikke si noe om det var vitner til stede da drapet skjedde.

– Det var to til stede da politiet ankom: Den avdøde og en til, altså den siktede, sier hun.

Meldt om bråk

Drapet skal ha skjedd i en leilighet i Elvegata i Halden. Tidligere på kvelden kom det meldinger om bråk fra det samme leilighetskomplekset, men politiadvokaten vil ikke gi nærmere opplysninger om hva dette gikk ut på.

Mannen i 30-årene ble innlagt på sykehus etter drapet, lettere skadd. Etter noen timer ble han skrevet ut igjen, pågrepet og siktet for drap.

Politiet ble varslet om saken av folk i nærheten av åstedet ikke langt fra Fredriksten festning rundt klokken 22.30 lørdag kveld.

Funnet innendørs

Mange politibiler og tre ambulanser rykket til stedet. Helsepersonell forsøkte livreddende innsats, men det lyktes altså ikke å redde livet til mannen i 40-årene.

Voldshendelsen skjedde umiddelbart før dette, opplyser politiet til NTB.

Politiets innsatsleder på stedet, Frode Pettersen, sa lørdag kveld til Halden Arbeiderblad at de fikk melding om støy på stedet fra personer som bor i leilighetskomplekset.

Det er seks utleieboliger på den aktuelle adressen.

Dette er den 20. drapssaken norsk politi har fått i hendene så langt i år, viser NTBs oversikt over drap i 2024. Til sammen er 25 personer drept her i landet til nå i år.

