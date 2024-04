Barth Eide etter Ukraina-besøk: – Russland presser voldsomt på frontlinjen

Eide forteller om en enorm kampvilje hos de ukrainske styrkene, men at Zelenskyj er bekymret for at flere frontlinjer vil gå tapt for russiske fremstøt de neste ukene.

– Russland presser voldsomt på den lange frontlinjen, med stor vilje for å oppleve egne tap, sier utenriksministeren til NRK lørdag.

Eide er klar på at Nato og EU må trappe opp støtten for å gi Ukraina tilbake overtaket. Han omtaler de neste ukene som en skjebnetid for landet.

– Og også for hele Europa. Det vil ikke stoppe med Ukraina dersom Putin får viljen sin. Han vil fortsette å presse videre vestover.

Spesielt er nærliggende land utenfor Nato i faresonen, mener Eide.

– Vi ser en opptrapping i russisk påvirkning og fake news. Særlig mot land med skjøre og sårbare demokratier.

