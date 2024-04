FpU-lederen ønsker seg en plass på Stortinget

Til VG sier FpU-leder Simen Velle (23) at han ønsker seg plass på Stortinget etter valget – og at han nå flytter fra Akershus til Oslo med håp om å kapre annenplassen på Frps stortingsliste i hovedstaden.

Ifølge Dagbladet er Simen Velle også ønsket som ny stortingsrepresentant av partiledelsen i Frp. Avisen skriver at partiet sentralt ønsker at Velle skal få en topp-plass på listen til Oslo Frp, og trekker i trådene for det.

Mandag lanserte Frps tidligere justisminister Tor Mikkel Wara sitt kandidatur til førsteplassen på Frps stortingsliste i Oslo.

