FpU-leder Simen Velle knakk koden blant ungdom

Fremskrittspartiets Ungdoms leder Simen Velle mener de har «knekt koden» blant ungdom, og spesielt blant unge menn ved å ta opp de nære ting som personlig økonomi og fritt skolevalg. Og meningsmålingene tyder på at han har rett, for et overveldende antall gutter skiftet side under skolevalget og stemte på Høyre og Frp.

– Jeg tror mange av de samme sakene fenger over hele landet og på tvers av kjønnsgrenser. Mye handler om personlig økonomi, og om fremtidens arbeidsplasser, sier Simen Velle.

Svevende

FpU-lederen erfarer at ungdom er opptatte av samfunnsøkonomi og kanskje enda mer av privatøkonomi enn tidligere. Og han er egentlig ikke så overrasket.

– Ved de siste års valg må det være lov å si at debattene har vært litt svevende. Man har diskutert klima, og klima er viktig for all del. Men det er jo ikke noe som påvirker deg akkurat her og nå, du kjenner det ikke på kroppen. Men når man får utfordringer i samfunnet som er litt tettere på kroppen, når folk får mindre i lommebøkene, arbeidsplassene blir borte og hjørnesteinsbedrifter blir lagt ned i kommunene på grunn av for eksempel lakseskatten, da merker folk det og blir umiddelbart interessert i å få løst problemene, sier Velle.

– Når vi har snakket om dette tror jeg vi har gjort noe riktig. Men, vi er ikke ferdige med valgkampanalysen vår, så jeg skal passe meg for å analysere for mye, fortsetter han.

Lange linjer

Simen Velle forteller at FpU denne gang våget å ta de litt langsiktige diskusjonene om økonomi.

– Det er sånt man kanskje ikke skulle tro slår an i en skoledebatt, det pleier å være litt mer baluba. Men vi har forsøkt å trekke de lange linjene, vise hva som er effekten av forskjellig politikk, som venstresidens skatteøkninger og kjappe løsninger à la gratis SFO og forklart at i løpet av et 10–15 års perspektiv så er dette politikk som dreper arbeidsplasser, sier Simen Velle.

– Noe annet vi har snakket mye om, er å ha valgfrihet i hverdagen. Og at staten vokser hvert eneste år, og at det er på tide å snu den trenden.

Fornuft og følelser

Tidligere er det blitt hevdet av blant andre avdøde psykolog Dag Furuholmen at menns utfordringer, enten det gjelder utdanning, psykisk helse eller økonomi ikke er blitt tatt tilstrekkelig på alvor i politikken.

– Ja, det er helt klart verdt å nevne. Under overflaten av debattene har det murret en diskusjon som handler om woke. Og jeg skal ikke påstå at vi har drevet valgkamp mot woke, for det har vi ikke. Men vi har vært ganske beinharde på at man skal forsvare ytringsfriheten og at diskusjonene skal trumfe folks følelser – at din rett til å snakke stygt om meg skal trumfe min rett til å føle meg trygg med ordene som kommer min vei, sier Simen Velle.

Skolepolitikk

I tillegg har fraværsgrensen vært et tema som Velle merker engasjerer ungdom sterkt.

– Og det er naturlig nok når man går på skolen. Men, mens andre partier har snakket om å fjerne fraværsgrensen har jeg valgt å si: Jeg vil gi deg flere valgfag. Jeg vil la deg velge skole selv, og gi deg mange flere valgfag til skolen. Men hvis ditt mål med skolepolitikken er å slippe å møte opp, da må du finne noen andre meg å stemme på, sier Simen Velle.

Valg av kanal

De blå ungdomspolitikernes bruk av TikTok er også blitt nevnt som en suksessfaktor når det gjelder å nå fram til de unge.

– Hva har vært viktigst for dere tror du – valg av medier eller valg av saker?

– Jeg tror helt klart at valg av TikTok har hatt noe å si. I alle valgkamper tidligere har AUF og SU fått lov til å definere hva folk synes om FpU fordi de har fått lov til å snakke før oss, og bare slengt masse dritt, for å si det rett ut. Det har gjort at vi alltid har startet noen skritt bak alle andre i skoledebattene, Men nå, når vi kommer på skolen, så kjenner folk oss igjen. De vet hvem vi er, hva vi står for, fordi de har sett oss på TikTok, og de har snakket med oss der. Og da biter ikke venstresidens angrep på oss, når folk vet at det de sier om oss ikke er sant, sier Simen Velle.

– Sosiale medier gjør at dere i større grad kan eie eget budskap?

– Ja, nettopp. For første gang har norske elever fått høre om Fremskrittspartiet fra Fremskrittspartiet, og ikke fra AUF.

