UD: Økt risiko for iransk angrep mot Israel de kommende dagene

– Basert på informasjon fra det amerikanske utenriksdepartementet, gjengitt i israelske medier, kan det være en økt risiko for et iransk angrep mot Israel de kommende dagene, skriver Utenriksdepartementet i en oppdatering på departementets reiseinformasjon om Israel.

Sju medlemmer i Irans Revolusjonsgarde ble drept i et angrep mot det iranske konsulatet i Damaskus 1. april.

Israel har blitt beskyldt for å ha stått bak angrepet, men har ikke kommentert anklagene. Irans øverste leder Ali Khamenei uttalte onsdag at Israel må og vil bli straffet for angrepet på det iranske konsulatet.

En amerikansk tjenesteperson har opplyst til Reuters at USA venter at Iran vil gjennomføre et angrep mot Israel som er kalibrert for å være større enn vanlig, men ikke så stort at USA trekkes inn i krigen.

UD har siden 7. oktober i fjor frarådet alle reiser til Israel som ikke er strengt nødvendige.

– Angrepet på Israel fra Hamas i Gaza 7. oktober 2023 har forverret sikkerheten i landet. Situasjonen i Israel er alvorlig og uforutsigbar, skriver UD.

Sikkerhetsnivået er høynet i Israel, først og fremst i områdene nær Gazastripen, men også ved Golan på grensen mot Syria.

UD ber folk være forsiktige i grenseområdene mot Egypt og Libanon.

– Dersom demonstrasjoner og voldelige sammenstøt bryter ut, bør du forlate stedet umiddelbart. Der mulighetene for å forlate området er begrenset kan butikker eller restauranter brukes som midlertidige tilfluktssteder, er rådet fra UD.

Les også: Her er AFP-grepene som kan sikre pensjonen din

Les også: Disse typene møter du på Tinder

Les også: Derfor flykter velgerne fra arbeiderpartiene (+)