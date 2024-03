Norge minst lykkelige i Norden nok en gang

Av André Lorentsen/NTB og Frode Kvam/NTB

Danmark, Island og Sverige følger på de tre plassene bak Finland. Norge blir slått også av Israel, der undersøkelsen ble gjennomført etter Hamas-angrepet og gisseltakingen i oktober i fjor.

World Happiness Report er en rapport utarbeidet sammen med FN og omtales gjerne som FNs årlige lykkerapport. Den måler hvordan folk i de ulike landene opplever lykke og livskvalitet. Nytt denne gang er at rapporten nå også vurderer livskvalitet i ulike faser. Rapporten avdekker store forskjeller mellom generasjonene. Spesielt de unge har fått mindre tro på fremtiden.

Omtrent 1000 personer fra hvert land deltar i undersøkelsen hvert år og blir bedt om å evaluere ulike sider av livskvaliteten. Subjektive vurderinger av livskvaliteten er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) viktige, blant annet fordi de påvirker helse, levevaner og fremtidsvalg.

Vanskeligst for de yngre

– Norden er et lykkens eldresenter. Alle de fem nordiske landene ligger øverst blant de som er over 60 år, sier seniorforsker Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet (FHI), som i flere år har forsket på lykke, til NRK.

Norge ville gått ut av kåringen som verdens tredje lykkeligste land hvis det bare var personer over 60 år som deltok i undersøkelsen.

Tar man hensyn bare til aldersgruppen under 30 år, ville Norge ha blitt nummer 20.

– Denne aldersgruppen har negative forventninger til fremtiden. Det er mange faktorer som spiller inn her. De er blant annet bekymret for arbeid, økonomi og bolig, sier Nes.

Venner oss til å ha det bra

Den norske befolkningen er likevel omtrent like fornøyde i år som i fjor og ligger høyt globalt. Men selv om vi har opplevd økende velstand, har ikke lykkenivået fulgt etter.

FHI mener dette særlig skyldes fire faktorer:

Tilvenning - folk flest har en tendens til å venne seg til nye og forbedrede levekår og heve forventningene sine i tråd med forbedringer.

Avtagende marginalnytte - det femte kakestykket gir mindre økning i tilfredshet enn det første.

Sosial sammenligning – folk flest har en tendens til å sammenligne seg med andre mennesker og ofte med dem som har det bedre.

Personlighetstrekk og genetikk.

Lykkelig under Solberg

Man må tilbake til 2017 for å finne Norge som verdens lykkeligste valg. Den gang var Erna Solberg (H) statsminister. Hun sa da til NTB at det var fint å lede verdens lykkeligste land, men minnet om at ikke alle i Norge har det like bra.

– Det er vanskelig å måle lykke, sa Solberg, og uttalte selv at det å lære seg å være tilfreds i livet er en viktig nøkkel.

– Dette viser at vi har et godt utgangspunkt, men det er fortsatt veldig mange mennesker i samfunnet vårt som sliter, og vi må bli bedre for å møte dem, sa hun til NTB.

Årets rapport tegner et bilde av at yngre generasjoner er lykkeligere enn eldre generasjoner i de fleste av verdens land, men altså ikke i Norge. Og slett ikke i USA.

Verre i USA

Det har vært en generell lykkeopptur i Sentral- og Øst-Europa for alle aldersgrupper. Enkelte land, som Serbia og Bulgaria, har hatt en særlig positiv utvikling det siste tiåret og klatret over 60 plasser på listen. USA og Tyskland har falt på årets rangering og er ikke lenger blant topp 20-landene.

I fjor havnet landet på 15. plass. Nå ligger USA på 23. plass. Nedgangen henger sammen med at amerikanere under 30 år ikke lenger føler de har det like bra som før.

Hvis det kun var amerikanere over 60 år som hadde svart, ville USA ha havnet på 10. plass. Hvis det bare var folk under 30 år som deltok i USA, ville landet ha havnet nede på 62. plass.

Funnene står i kontrast til tidligere års forskning der man har avdekket at folk er lykkeligst i barndommen og begynnelsen av tenårene, før lykkefølelsen faller til det laveste nivået halvveis gjennom livet, og så stiger igjen rundt pensjonsalderen.

– Ungdom, spesielt i Nord-Amerika, opplever i dag en midtlivskrise, sier Jan-Emmanuel De Neve, en økonomiprofessor ved Oxford-universitetet og som er blant forfatterne av rapporten, til nyhetsbyrået Reuters.

Rapporten viser at millenials (folk født på 80- og 90-tallet) og de enda yngre aldersgruppene i USA melder om ensomhet i betydelig større grad enn eldre landsmenn.

En rekke faktorer bidrar trolig til å redusere de yngre aldersgruppenes lykkefølelse, påpeker De Neve. Han trekker fram økt polarisering i sosiale saker, negative sider ved sosiale medier, og økonomiske ulikheter som gjør det vanskeligere for yngre å ha råd til egen bolig enn før.

Les også: – Selve grunnmuren i sykehusene slår nå sprekker

Finsk lykke

I verdens lykkeligste land, som altså grenser til Norge, er det nærheten til natur, samt en sunn balanse mellom arbeidsliv og fritid, som trekkes fram som de viktigste årsakene til at finnene er så fornøyde. Det forteller lykkeforsker Jennifer De Paola ved Universitetet i Helsingfors til nyhetsbyrået AFP.

I tillegg har finnene det hun kaller «en mer oppnåelig forståelse av hva et vellykket liv går ut på», sammenlignet med for eksempel USA der velstand ofte betyr det samme som økonomisk vellykkethet, sier hun.

Det finske velferdssamfunnet, finnenes tillit til myndighetene, lite korrupsjon og gratis helsetjenester og utdanning er også viktige årsaker, ifølge Paola.

– Det finske samfunnet er gjennomsyret av en følelse av tillit, frihet og stor grad av autonomi, sier De Paola.

Les også: – De som har flyttet til Sveits, driver med politisk utpressing

Les også: Brenna om innvandrere: – De jobber mindre og er mindre til stede i arbeidslivet

---

FNs lykkerapport

FNs lykkerapport, World Happiness Report, er publisert av FNs nettverk for bærekraftig utvikling hvert år siden 2012. Norge toppet listen i 2017.

Felles for landene øverst på listen er at befolkningen er relativt liten. Nederland og Australia er de eneste på topp 10 som har flere enn 15 millioner innbyggere.

1. Finland

2. Danmark

3. Island

4. Sverige

5. Israel

6. Nederland

7. Norge

8. Sveits

9 Luxembourg

10. Australia

11. New Zealand

12. Costa Rica

13. Kuwait

14. Østerrike

15. Canada

16. Belgia

17. Irland

18. Tsjekkia

19. Litauen

20. Storbritannia

21. Slovenia

22. De forente arabiske emirater

23. USA

24. Tyskland

25. Mexico

26. Uruguay

27. Frankrike

28. Saudi-Arabia

29. Kosovo

30. Singapore

31. Taiwan

32. Romania

33. El Salvador

34. Estland

35. Polen

36. Spania

37. Serbia

38. Chile

39. Panama

40. Malta

41. Italia

42. Guatemala

43. Nicaragua

44. Brasil

45. Slovakia

46. Latvia

47. Usbekistan

48. Argentina

49. Kasakhstan

50. Kypros

51. Japan

52. Sør-Korea

53. Filippinene

54. Vietnam

55. Portugal

56. Ungarn

57. Paraguay

58. Thailand

59. Malaysia

60. Kina

61. Honduras

62. Bahrain

63. Kroatia

64. Hellas

65. Bosnia og Hercegovina

66. Libya

67. Jamaica

68. Peru

69. Den dominikanske republikk

70. Mauritius

71. Moldova

72. Russland

73. Bolivia

74. Ecuador

75. Kirgisistan

76. Montenegro

77. Mongolia

78. Colombia

79. Venezuela

80. Indonesia

81. Bulgaria

82. Armenia

83. Sør-Afrika

84. Nord-Makedonia

85. Algerie

86. Hongkong

87. Albania

88. Tadsjikistan

89. Kongo-Brazzaville

90. Mosambik

91. Georgia

92. Irak

93. Nepal

94. Laos

95. Gabon

96. Elfenbenskysten

97. Guinea

98. Tyrkia

99. Senegal

100. Iran

101. Aserbajdsjan

102. Nigeria

103. Palestina

104. Kamerun

105. Ukraina

106. Namibia

107. Marokko

108. Pakistan

109. Niger

110. Burkina Faso

111. Mauritania

112. Gambia

113. Tsjad

114. Kenya

115. Tunisia

116. Benin

117. Uganda

118. Myanmar

119. Kambodsja

120. Ghana

121. Liberia

122. Mali

123. Madagaskar

124. Togo

125. Jordan

126. India

127. Egypt

128. Sri Lanka

129. Bangladesh

130. Etiopia

131. Tanzania

132. Komorene

133. Jemen

134. Zambia

135. Eswatini

136. Malawi

137. Botswana

138. Zimbabwe

139. Kongo

140. Sierra Leone

141. Lesotho

142. Libanon

143. Afghanistan

Om lag 1000 personer i mer enn 140 land er spurt om å evaluere ulike sider ved livskvalitet.

Finland har toppet foran Danmark de siste sju årene. Norge ligger som i fjor lavest blant de nordiske landene på en 7. plass.

Kilde: World Happiness Report

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen