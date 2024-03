– Trussel om flytting av kapital blir brukt som politisk pressmiddel

«Vi kan ikke akseptere at de demokratiske spillereglene blir satt til side bare fordi et lite mindretall av kapitalsterke eiere tar i bruk sine sterkeste pressmidler for å tvinge gjennom egen skattevilje», skriver Rødt-politikerne Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug i sin nye bok «Hjelp, de drar til Sveits!», med undertittelen: «Milliardærens makt over Norge».

Boken åpner med en «trigger warning»: «Denne boken inneholder negative skildringer av mennesker og/eller samfunnsklasser. Blant annet brukes ord som rikinger, laksebaroner, velferdsprofitører og skatteflyktninger».

– De som har flyttet til Sveits, driver med en form for politisk utpressing for å få viljen sin, sier Sofie Marhaug, som sammen med partifelle og samboer Mímir Kristjánsson har skrevet bok samtidig som de har vært aktive stortingspolitikere.

«Venstresidens vonde år»

Forfatterne er også begge aktuelle som nestledere i Rødt. Dette er Marhaugs første bok, mens Kristjánsson har skrevet flere bøker tidligere. Bokcoveret er i munter «Hjelp, vi flyr»-stil à la filmplakat fra 1980-tallet, og milliardær-sitatene fra norsk presse er mange og ofte ufrivillig morsomme, men hovedbudskapet til forfatterne er alvorlig nok. De mener milliardærenes skatteflukt til Sveits har endret Norge og norsk politikk, og ikke til det bedre.

Forfatterne mener starten på det de kaller «venstresidens vonde år» begynte 12. september 2022, da den kanskje mest kjente rikingen i Norge, Kjell Inge Røkke, meddelte sine 18.000 ansatte i Aker-konsernet: «Et krevende valg er tatt. Jeg har flyttet fra Asker til Lugano i Sveits». Like etter var nyheten toppsak i alle nettmedier, og det neste året debatterte «alle» hva det ville si for norsk næringsliv og økonomi at Røkke, og senere flere milliardærer som ham, «flyktet» til Sveits for å slippe å betale formuesskatt.

De siterer milliardæren Christian Ringnes, i en debatt med Rødt-leder Marie Sneve Martinussen: «Formuesskatt er det verste. Det er terminal kreft». Milliardærene fikk av mange kritikk for å unndra sine formuer og skattepenger fra det norske fellesskapet.

– Likevel, den debatten tapte vi på venstresiden, sier Kristjánsson og Marhaug, som mener «de superrike» vant både makten og samfunnsdebatten, og nærmest ble oppfattet som fattigfolks allierte mot regjeringen.

Fosen-dommen Rødts Sofie Marhaug og Mímir Kristjánsson under en markering av ettårsdagen for Fosen-dommen. (Terje Pedersen/NTB)

– Et ris bak speilet

Men hvorfor har de to politikerne skrevet en hel bok om at nærmere 60 rike nordmenn har tatt formuene sine med seg i kofferten og flyttet fra Norge til Sveits? Er det noe å ta på vei for?

– Det er ikke snakk om så veldig mange mennesker, egentlig. Likevel tror jeg at både folk i næringslivet og kapitaleiere i Norge, bruker Sveits-debatten som et ris bak speilet, som en trussel i den norske skattedebatten for å få gjennom sin politikk, sier Marhaug til Dagsavisen.

– Trussel om flytting av kapital blir brukt som politisk pressmiddel i valgkamper, som en slags kapitalstreik. Dette blir også brukt av partiet Høyre, ikke minst, i argumentasjonen mot formuesskatt og lakseskatt. I tillegg skjer det noe vi kan kalle en «amerikanisering» av norsk politikk, nemlig at penger blir makt i politikken. Som «Aksjon for borgerlig valgseier», som har vært aktiv i de siste valgkampene, der et parti som Frp har tatt imot anonyme pengegaver, fortsetter hun.

– Stadig mer penger kommer fra folk som bor i utlandet, sier Kristjánsson.

– Du flytter til Sveits, du orker ikke bo i Norge, for da blir du «syk og kvalm», så vil du fortsatt gi penger til et parti i Norge for å forandre norsk politikk. Det er et helt utrolig paradoks at dette i det hele tatt er lovlig, med utenlandsk påvirkning av norsk politikk, sier han til Dagsavisen.

– Kritiske til demokratiet

Forfatterne kaller generelt flyttebølgen til Sveits for «en politisk aksjon».

– Når vanlige mennesker flytter til Sveits, er ofte begrunnelsen «fant meg ei dame der nede», «jeg studerte der i flere år» eller «jeg bare elsker Alpene». Men når milliardærene flytter, skjer det på grunn av et politisk vedtak i Norge, om skatt. Det er grunnen til at de flytter. De flytter til Sveits fordi det er et skatteparadis, mener Kristjánsson.

– De liker ikke at andre bestemmer over deres formuer, sier Marhaug.

– Med andre ord: De er kritiske til demokratiet, mener Kristjánsson.

– Det er som om de mener at de er i posisjon til å forhandle om sin egen skatt direkte med regjeringen. Men man kan ikke, ut fra et demokratiperspektiv, akseptere den måten å organisere skattesystemet på. De kan ikke få eksklusive, private skatteavtaler. Alle andre skatter som rammer vanlige folk, behandles demokratisk i Stortinget, påpeker hans forfatterkollega.

Mener Ap skiftet retorikk

Forfatterne mener Sveits-flyktningene og andre superrike har fått gjennomslag i den politiske debatten, og at deres innflytelse har nådd helt inn i regjeringskontorene. De harselerer i boka med statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre, som de mener har skiftet retorikk, etter at de først var kritiske til skatteflyktningene.

Nå snakker de om å «takke bedriftseierne hver eneste dag» for at de skaper verdier og arbeidsplasser. Forfatterne mener Ap/Sp-regjeringen har latt seg skremme av de rikes skatteflukt, og latt seg presse til å vurdere endringer i formuesskatten og andre skatteforslag. Da regjeringen omsider la fram lakseskatten, som var omstridt og forhatt i deler av næringslivet, var det i kraftig moderert utgave, mener de.

«Typisk Rødt»

Det gjenstår å se om noen av de formuende skatteflyktningene leser «Hjelp, de flytter til Sveits».

– Noen av dem vil kanskje si: «Typisk Rødt, alltid så sure og misunnelige på folk som skaper verdier og bidrar til landet»?

– Jo, men dette er ikke bare en diskusjon om høyre eller venstre og lav eller høy skatt. Det handler også om disse menneskene skal få bestemme. Demokratisk anlagte folk på høyresiden bør også være bekymret for pengenes makt i politikken. Det ligger noen prinsipielle betraktninger her. Jeg lurer på hvor mye penger som har blitt brukt på advokater og lobbyvirksomhet i norsk politikk. Det er helt åpenbart at det har vært enorme summer i spill, knyttet til påvirkningsarbeid, sier Kristjánsson, som også mener pressen har vært nærmest manisk opptatt av «hvem-flytter-til-Sveits-neste gang»-saker helt siden Røkke kom med sin flyttemelding i september 2022.

– Men også vi i Rødt og ellers på venstresiden kan ta selvkritikk på dette. Vi har vært veldig opptatt av de superrike, av alle disse kjente enkeltpersonene. Vi burde nok snakke mer om de fattige, enn om de rike, sier Marhaug.

