Per-Willy Amundsen fratas partirettigheter og alle verv i Frp

Bakgrunnen er et Facebook-innlegg Amundsen skrev 7. og 8. mars og påfølgende kommentarer i kommentarfeltet. Der kom det flere uttalelser om arabere, islam og kvinner.

– Vi ser svært alvorlig på saken der Per Willy Amundsen deltok i diskusjon på Facebook på en svært uheldig måte. Det ble fremsatt uttalelser som er fullstendig uakseptable, sier leder Anni Skogman i Fremskrittspartiets organisasjonsutvalg i en pressemelding.

I organisasjonsutvalgets behandling av saken har blant annet Amundsen selv hatt mulighet til å uttale seg. Det er en rett han har benyttet seg av.

– Vi oppfatter at Amundsen har forstått at dette ikke skulle ha skjedd, og lovet at det ikke vil skje igjen. Det har vært en del av vår vurdering når vi har fattet vårt vedtak og vurdert om han skal kunne velges til verv i Fremskrittspartiet i fremtiden, forklarer Skogman