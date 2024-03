Eks-gjengleder: – Foreldrene til tolvåringer som begår kriminalitet bør få bot

Debatten har rast etter at den tidligere NRK-journalisten Anders Magnus til orde for å senke den kriminelle lavalderen helt ned til 12 år på Dagsnytt 18.

Nå kaster tidligere gjengleder Shahid Rasool seg i inn i ordskiftet og sier han ikke ønsker å se barn i fengsel.

– Ler politiet i ansiktet

Rasool foreslår i stedet at foreldre som ikke tar ansvar og ikke bidrar til fellesskapet må få en advarsel fra politiet. Om det ikke fungerer så bør foreldrene straffes med bot.

– Det nytter ikke lenger å dulle med tolvåringen. Dagens tolvåringer er mye smartere enn det de var for 30 år siden, noe som skyldes internett, sosiale medier og ikke minst veiledning fra tunge kriminelle. De vet veldig godt hva de driver med, sier Shahid Rasool.

Han snakker med erfaring. Rasool var selv utpekt som gjengleder for Young Guns på 1990-tallet. Han ble da karakterisert som Norges-farligste mann.

I dag advarer han altså foreldre mot å dulle for mye med barn som utfører kriminelle handlinger. Rasool jobber nå som erfaringskonsulent ved Forandringshuset innen gjeng- og MC-kriminalitet. Han jobber også med å forebygge at unge blir kriminelle gjennom et nasjonalt avhopper-program.

– Jeg kjenner til mange tolvåringer i Norge som står og ler opp i ansiktet til politiet fordi de vet at politiet ikke kan gjøre noe. Tolvåringer blir brukt til å oppbevare penger og narkotika, nettopp fordi mindreårige ikke kan bli tatt, sier han.

Ifølge han er dagens situasjon slik at politiet ikke får gjort noe med dagens tolvåringer. Det gjør heller ikke barnevernet, foreldre eller skoleledelsen. Rasool forteller at tendensen er at yngre og yngre barn blir rekruttert til gjengmiljøer. Han refererer til en rekke saker i mediene om barn som truer og raner jevnaldrende.

– Derfor mener jeg at foreldrene som ikke er samarbeidsvillige bør få en smekk. Foreldrene har hovedansvaret for oppdragelse. Når foreldrene lukker øyne og ører og ikke vil høre noe negativt om sitt barn, da må politiet gå etter foreldrene, mener han.

Les også: Tusenvis av fattige nordmenn vil miste bostøtten og ekstra strømstøtte

– Duller med barna

Rasool utdyper og sier at før disse tolvåringene opptas i gjenger som løpegutter har de en allerede en historie fra barneskole som mobbere eller mobbeofre. Ifølge han er det allerede her politiet og barnevernet bør ta kraftig tak i foreldrene.

– Mange foreldre begynner da å ta parti med barnet sitt og begynner heller å dulle med dem. Du kan ikke dulle med en tolvåring som driver med kriminalitet og bærer på våpen. Da er det på tide å ta av silkehanskene for å få stoppet det før det eskalerer. I slike miljøer må silkehanskene av selv om barna bare er tolv år gamle, sier Rasool.

Et annet problem han peker på som han ofte ser i arbeidet sitt, er at mobbeofrene ofte bytter skole, mens mobbere blir værende. Dette er fordi skoleledelsen ikke gjør nok og foreldrene da går lei og velger heller å bytte skole for å beskytte barna sine.

– Dette bidrar jo til at mobberne føler at de har vunnet, og som igjen fører til veien videre i kriminalitet, sier han.

Shahid Rasool jobber med å få flere ut av gjengmiljøer. (Privat)

Les også: Først da hun ble voksen skjønte Stine (29) at hun var blitt utsatt for overgrep som barn

– Bør få bot

Rasool mener advarsel og så bøter vil virke avskrekkende for både foreldre og barna. Han er ikke for å senke den kriminelle lavalder, og mener at barn ikke bør settes i fengsel.

Rasool forteller også at i noen miljøer ser foreldrene bort fordi barna slenger pengene på bordet. Han har opplevd dette da han var gjengmedlem selv, og sier at situasjonen ikke har endret seg siden da.

– Ofte er det slik at man er i en situasjon der man trenger penger, og da velger man å se bort, forklarer han.

Disse tiltakene foreslår Rasool:

Bøter og advarsler til foreldre som ikke vil samarbeide og ikke vil bidra til fellesskapet.

Militær-camp for å få mer disiplin, slik man har i USA.

Lærere må få mulighet og tørre å avverge farlige situasjoner fysisk.

Skoleledelsen må i større grad praktisere flytting av mobberne til en annen skole, slik at det virker avskrekkende for de og andre elver.

Politiet må få mer makt over tolvåringer, slik at de kan settes håndjern på og bringes til arresten.

– Jeg er opptatt av at problemet må tas ved roten, og vi må begynne helt i bunnen før vi kan jobbe oss oppover. Og oppdragelse er foreldrene sitt ansvar. Slikt begynner med noen små feil handlinger som fører til verre handlinger og slik havner man på en kriminell løpebane. Og etter noen år, da politiet kommer inn i bildet, da har du mistet oversikten over hva barna driver med, sier han.

– Så du mener forebyggende tiltak, som er linjen man har lagt seg på, ikke er godt nok?

– Det finnes jo ikke noe ordentlig tiltak for denne aldersgruppen, og de mest alvorlige konsekvensene kommer når barna blir eldre. Til da har han som begynte som tolvåring fått god opplæring, og det fører til at de kanskje ikke blir tatt før de er 18–19 år. Og da er det vanskelig å snu, mener Rasool.

Les også: – Hvorfor skal ansvaret legges på redde, nedbrutte jenter? (+)

Les også: Donald Trump på bunn i ny undersøkelse: Kan bli tidenes verste president

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen