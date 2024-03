Stram økonomi hindrer ikke lederlønningsfest ved Oslo universitetssykehus

Gjennomsnittslønnen hos sjefene ved Oslo universitetssykehus ligger på over to millioner kroner, skriver NRK.

Over to tredeler av klinikksjefene har en fastlønn på over to millioner. Rundt halvparten av direktørene har også passert den summen.

Totalt fikk sjefene ved Oslo universitetssykehus utbetalt nesten 62 millioner kroner i fjor.

Kanalen har tidligere skrevet at det kuttes i bemanning og sengeplasser ved sykehuset, men lederlønningene går oppover.

Den best betalte klinikksjefen tjente over 3,3 millioner kroner i fjor.

Les også: Kutt strømstøtten, sa direktøren som tjener 5,7 millioner

Les også: Brutte frister kostet helsevesenet hundrevis av millioner i året

Les også: Mange flere barnefamilier klarer ikke å dekke daglige utgifter

Les også: Ti dager er tydeligvis nok tid til å slå fast at det norske barnevernet driver en rasistisk praksis

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen