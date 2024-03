Ektepar i 70-årene tiltalt for grov mishandling av psykisk syk kvinne

Bak tiltalen ligger forhold som handler om forbønn og demonutdrivelse. Det bekrefter de tiltaltes advokater overfor avisen Dagen.

Hendelsene omtalt i tiltalen skal ha skjedd mens den fornærmede, en kvinne i 30-årene, bodde hos ekteparet i et halvt år. I tiltalen beskrives kvinnen som alvorlig psykisk syk da hun bodde hos ekteparet.

«Mishandlingen er grov fordi det særlig legges vekt på dens varighet og at den er begått mot en forsvarsløs person», heter det.

Paret anklages for å ha unnlatt å sørge for at kvinnen fikk nødvendig helsehjelp og behandling i tillegg til fysisk og psykisk vold.

Volden besto blant annet i å slå kvinnen over hendene med en sko. Videre i tiltalen heter det at paret låste kjøleskapet og tapet over vannkranen slik at hun ikke kunne spise og drikke slik hun ønsket. I tillegg anklages paret for å ha filmet og fotografert kvinnen naken til tross for protester fra kvinnen.

Saken starter i Buskerud tingrett mandag, og retten har satt av fem dager til behandlingen. Dagen skriver at de har vært kontakt med de tiltaltes advokater som sier at ekteparet ikke ønsker å uttale seg før rettssaken starter.

