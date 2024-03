Datatilsynet bekrefter gebyr på 20 millioner kroner til Nav

Av Kenneth Kandolf Haug/NTB

Vedtaket er i tråd med varselet som Datatilsynet sendte i november, og er det største gebyret en offentlig virksomhet noensinne er blitt varslet om. Nav har også fått pålegg om flere tiltak.

Direktør Line Coll sier de ser svært alvorlig på saken.

– Tilsynet har avdekket en rekke lovbrudd som etter vår oppfatning viser strukturelle og organisatoriske svakheter, og en manglende styring av og forståelse for betydningen av personvern og hvilke krav som må stilles til Nav på dette området, sier Coll.

Konfidensialitet

Det dreier seg om problemer med sikringen av konfidensialitet – altså at personopplysninger skal være sikret mot at uvedkommende får tilgang. Det er også vanskelig å holde kontroll på og etterprøve at bruken av systemer skjer innenfor lovens rammer, mener Datatilsynet.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte er sterkt uenig, og Nav kommer til å klage saken inn til Personvernnemnda.

– Datatilsynet har ikke godt nok grunnlag for sine konklusjoner, slik vi ser det. En rekke av påstandene de begrunner vedtaket sitt med, er ikke riktige. Dette handler om viktige prinsipielle spørsmål for oss og mange andre som leverer helt nødvendige tjenester til folk i Norge, sier han til NTB.

Kan gå utover driftsbudsjettene

Tilsynet ble gjort i september, og da det ble kjent at Datatilsynet kom til å få gebyr i november ble Holte kalt inn til møte hos arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

– Nav har jobbet målrettet med personvern i mange år, og det er overraskende å høre påstandene om at arbeidet med personvern ikke er blitt prioritert, det kjenner vi oss ikke igjen i. Det er også helt feil å si at vi bryter loven med viten og vilje, slik det nå skapes et inntrykk av, sier han.

I november gjorde Holte det også klart at dette kunne gå utover driftsbudsjettene.

Les også: Advarer mot svartmaling av Nav: – Stigma, skam og moralisme

Les også: – Det hersker en moralsk panikk rundt uføre

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen