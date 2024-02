Avisen skriver at det var et Norwegian-fly som skulle til Kristiansand som kjørte inn i et annet fly.

Thomas Neteland var om bord på det ene flyet. Han sier til VG at folk ble sjokkert over hva som skjedde.

– Det gikk rolig for seg ut fra gaten, så begynte det plutselig å riste mye i flyet. Folk var stille i etterkant, før alle skjønte hva som foregikk. Da begynte folk å le, sier Neteland til avisen.

