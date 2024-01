Stor pågang hos forsikringsselskapene etter snøkaos: – Bedre enn fryktet

Meteorologene hadde meldt opp til 35 centimeter snø på få timer over sentrale deler av Sør-Norge og Østlandet, og varselet slo til. Store mengder snø og mye vind gjorde at kollektivtrafikken gikk i stå og lange køer på hovedveiene. Forsikringsselskapene har hatt en travel dag.

Gjensidige hadde klokken 20.30 onsdag registrert 360 skademeldinger fra trafikken

– Vi venter at dette tallet fortsetter å øke de nærmeste dagene. Ut fra tidligere statistikk vil antall skademeldinger kunne overstige 1.000, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige til NTB.

Hvis dette skulle vise seg å bli «fasiten», nærmer vi oss kaos-mandagen 30. oktober.

– Da endte vi på 1.220 skademeldinger, sier han.

Han forteller at de har registrert cirka 180 kollisjonsskader, og resten er ulike former for veihjelp. Halvparten av veihjelpen er fastkjøring, utforkjøring og kollisjoner.

Bedre enn fryktet

I Storebrand har de for det meste tatt imot mindre skadesaker. Det siste døgnet har selskapet fått bare 29 skadesaker relatert til snøkaoset på det sentrale Østlandet,

– Heldigvis ser det ut til at mange av skadene er små og skyldes gjerne dårlig sikt og kjøresensorer ute av funksjon, dårlig brøyting og slike ting, sier Elin Spjelkavik, leder for oppgjør i Storebrand.

Men hun sier Storebrand Veihjelp hadde det travelt i morgentimene.

– Det var nok en del kunder som gjerne hadde sett at hjelpen kom enda raskere. Gjennomgående ser det ut som om dette har gått bedre enn fryktet.

Mange ber om veihjelp

Forsikringsselskapet Fremtind opplyser at de har hatt stor pågang på telefon fra både bilister og andre reisende gjennom hele dagen.

– De typiske skadene vi ser etter et snøvær som i dag, er påkjørsler bakfra og biler som sklir inn i hverandre, forteller pressekontakt Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind til NTB.

If forteller om flere skader enn på en vanlig vinterdag, men den største etterspørselen er etter veiassistanse.

– Det er langt færre rene ulykker enn hva folk skulle tro. Folk kjører i lav hastighet og er mer oppmerksomme enn de kanskje er ellers, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If til NTB.

Han sier de nå er mest bekymret for snø på takene.

Snø på takene

– Særlig på Sørlandet. I løpet av de nærmeste dagene er det meldt regnvær både Sørlandet og Østlandet, og det kan føre til tung snø på takene som kan gi skade på både takene og bygningskonstruksjonen. Hører man knirking, smell og lyder uten at man skjønner hva det er, må man måke takene.

Meteorologene varsler nå overgang til temperaturer med røde tall i store deler av landet. Med rødfargen kommer det regnvær.

– Det ser ut til å bli en stor omlegging av hele værregimet i hele landet fra helgen, og det ser ut til at vi er ferdig med de aller laveste temperaturene, sier statsmeteorolog Marit Berger til NTB.

