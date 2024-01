39 innstilte ankomster og avganger tross 80 brøytebiler på Gardermoen

Ved 17-tiden viste en opptelling som NTB foretok, at 13 avganger og 26 ankomster er innstilt så langt onsdag.

Det var ved 12-tiden at flyplassen måtte stenges. Som planlagt ble flytrafikken startet opp igjen klokken 15.30. Fly ble omdirigert til andre lufthavner, blant annet Kristiansand.

– Ikke forsvarlig

– Av sikkerhetsårsaker valgte vi å stenge flyplassen for trafikk i tre timer. Når det snør så tett at bakkelysene ikke er synlige nok, så er det ikke forsvarlig å avvikle trafikk ved Oslo lufthavn, sier lufthavndirektør Stine Westby ved Oslo lufthavn i en pressemelding fra Avinor.

Hun sier videre at dette var en vanskelig beslutning som påvirker mange.

Lufthavndirektøren forbereder passasjerene på at det vil ta tid å få driften ordentlig i gang igjen, og at forsinkelser og kanselleringer må påregnes.

Det var onsdag 80 brøytebiler i sving for å holde flyplassen snøfri.

Stengt tre ganger siden 2012

– Utfordringen har vært de store snømengdene som har falt i kombinasjon med vindforholdene. Snøen har blåst tilbake igjen så fort vi har fått brøytet den vekk, og med 13.000 kvadratmeter som skal holdes så rene at fly kan lette og lande, så blir det krevende selv for vårt erfarne brøytelag. Siden 2012 har vi måttet stenge rullebanene tre ganger inkludert i dag, så dette er en situasjon helt ut over normalen, sier Westby.

Avinors nettsider var onsdag ettermiddag ustabile på grunn av stor trafikk. Reisende kan bruke Avinor sin app for å holde seg oppdatert på flytider. Så fort det blir endringer, vil Avinors sosiale medier oppdateres.

Reisende kan følge med på Oslo lufthavn sin Facebook-side og Avinor sin X/Twitter for å holde seg oppdatert på situasjonen.

