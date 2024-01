Byrådslederen om snøkaoset i Oslo: – Vi har vært godt forberedt

– Jeg har bodd her i over 25 år, og kan ikke huske å ha sett noe lignende, sier byrådslederen til NRK.

Han sier kommunen har vært «godt forberedt» og at alt tilgjengelig materiell og brøytemannskaper ble satt inn.

– Jeg er lei meg for at mange har slitt med å komme seg til og fra jobb i dag, men kollektivtrafikken går nå som normalt, sier Solberg.

Han er takknemlig for innsatsen som er gjort av ansatte i kollektivtrafikken, samt av helse- og omsorgsarbeidere. Byrådslederen peker også på at det var problemer med tog- og flytrafikken på Østlandet, transportmidler som han ikke har noen råderett over.

Tross at det var varslet svært store snømengder på forhånd, og at det samme uværet lammet Vestlandet tirsdag, ble ikke arbeidstakere i Oslo rådet til å ta hjemmekontor hvis de kunne. Det forsvarer Eirik Lae Solberg.

– Jeg mener det må være opp til den enkelte arbeidsplass og arbeidstaker å vurdere det. Vi i byrådet har høy terskel for å oppfordre til å ta hjemmekontor.

