Inviterer norske selskaper til å produsere våpen i Ukraina

Onsdag besøkte den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj Oslo. På agendaen sto blant annet et møte med toppledere fra norsk næringsliv. Equinor, DNB og Statkraft var blant selskapene som var representert på møtet, for å diskutere gjenoppbyggingen av Ukraina.

Også ledere fra Kongsberg Gruppen, NFM og Nammo deltok på møtet. Selskapene produserer våpen eller annet militærutstyr som brukes av Ukraina i krigen mot Russland. Zelenskyj benyttet anledningen til å takke dem, samtidig som han kom med en oppfordring.

− Statsoverhodet takket alle norske forsvarsbedrifter som produserer våpen som hjelper ukrainere med å beskytte livene sine, og inviterte dem til å lokalisere produksjonen i Ukraina. Han sa at særlig de ukrainske soldatene setter stor pris på de norske NASAMS-luftvernsystemene, står det på presidentens hjemmesider.

Samme dag som Zelenskyj besøkte Oslo, kunngjorde regjeringen at de vil donere mer NASAMS-materiell til Ukraina til en sum av 335 millioner kroner.

Norge har lovet å sende mer utstyr for NASAMS til Ukraina. Luftvernsystemet blir delvis produsert av Kongsberg Gruppen. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Kongsberg Gruppen: Vi vurderer å flytte produksjon til utlandet

Luftvernsystemet produseres av Kongsberg Defence & Aerospace, som er en del av Kongsberg Gruppen, og amerikanske Raytheon Missiles & Defense. Førstnevnte opplyser til Dagsavisen at det kan være aktuelt å flytte deler av produksjonen deres til utlandet, men nevner ikke Ukraina som et alternativ.

− Produksjon og vedlikehold i utlandet av komponenter eller systemer vi leverer er noe vi vurderer, for å imøtekomme ønsker fra kunder om industriutvikling i eget land. Hvor og når dette skjer er et resultat av dialog mellom oss, Norge og det aktuelle landet, sier Ivar Simensen, kommunikasjonsdirektør i Kongsberg Defence & Aerospace.

Simensen forteller at Zelenskyj uttrykte stor takknemlighet for Norges donasjoner av forsvarskapasiteter fra Kongsberg, deriblant antidronesystemer og NASAMS.

− Luftvernet bidrar hver eneste dag til å redde liv i Ukraina. Det er vi stolte av i Kongsberg Gruppen, sier Simensen.

− Vi er klare for å støtte Ukraina med de forsvarsleveranser som norske myndigheter, Nato og våre allierte beslutter, legger han til.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hilser på forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i forbindelse med møtet med topplederne fra ulike norske selskaper. Nummer to fra høyre er Walter Øverland, administrerende direktør i NFM Group. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Klare til å returnere til Ukraina

NFM Group er et selskap som produserer hjelmer, vester, uniformer og annet militært utstyr som brukes av blant annet ukrainske styrker.

Bildet skal vise en ukrainsk soldat ved fronten som bærer en vest fra norske NFM Group. (Privat / NFM Group)

Før Russlands invasjon i 2022 hadde det norske selskapet et produksjonsanlegg i den ukrainske byen Lviv. Produksjonen, sammen med et hundretalls ansatte, ble flyttet ut av landet etter invasjonen. I dag har de opprettholdt produksjonen i Polen og Bulgaria. Der har nærmere 100 ukrainske flyktninger, hovedsakelig kvinner, fortsatt å jobbe for selskapet.

Siden krigen startet har NFM produsert og levert rundt 100.000 skuddsikre vester til de ukrainske væpnede styrkene, opplyser selskapet.

NFM har vært tydelige på at de vil fortsette å støtte det ukrainske militæret med utstyr i tiden fremover. Det løftet understrekte de også overfor presidenten onsdag.

− Vi har som mål å fortsette å levere livreddende beskyttelsesutstyr til ukrainske soldater i fremtiden. Vi håper og er klare til å gjenetablere oss i Ukraina så snart situasjonen har stabilisert seg, sier Walter Øverland, administrerende direktør i NFM Group.

Nammo, som blant annet produserer ammunisjon til artillerisystemer som brukes av Ukraina, har tidligere varslet at de vurderer å flytte mer av produksjonen ut av landet. Staten eier 50 prosent av aksjene i selskapet.

− Invitasjonen fra Zelenskyj er et tydelig uttrykk for at hjelp fra norsk forsvarsindustri nytter, og at Ukraina har fortsatt et stort behov for hjelp og ammunisjon fra vesten. Den mest effektive måten Nammo kan hjelpe Ukraina på er nok å fortsette å styrke virksomheten vår i Norden og bistå med råd der vi kan, sier Fredrik Tangeraas, kommunikasjonsdirektør i Nammo.

