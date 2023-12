Zelenskyj: Fienden er den samme som Churchills – og vi skal vinne

Replikken kom etter stortingspresidentens velkomstord. Masud Gharahkhanis minte om at det tidligere bare har vært tre utenlandske talere i Stortinget etter andre verdenskrig. Den ene av dem var Storbritannias statsminister Winston Churchill.

– Du sa Churchill var her. Så vi kommer til å vinne, sa Zelenskyj til ny rungende applaus.

– For fienden er den samme, fortsatte han.

Helt til flyet landet har besøket vært strengt hemmelig. Ikke engang de fleste statsrådene har ant hvem som skulle komme.

– Statsrådene fikk i dag tidlig beskjed om å møte på Statsministerens kontor. Da var det noen som sa «hva skal skje i dag? Det er jo regjeringskonferanse først i morgen?» Da var beskjeden: Ikke still spørsmål, bare still, forteller statsminister Jonas Gahr Støre til Dagens Næringsliv.

I løpet av dagen har han vært i statsministerboligen, på Slottet og han har møtt de nordiske statslederne.

– Takk for den utrolige støtten

En del minutter forsinket tok Ukrainas president ordet fra Stortingets talerstol onsdag ettermiddag. Det er andre gang han taler i denne salen, sist var på videolink fra en hemmelig bunker i hjemlandet, midt i krigshandlingene.

– Da jeg talte for dere den første gangen, skjedde det på dag nummer 75 med full krig. I dag er det dag nummer 658, sa Zelenskyj med hes stemme. En lang dag med samtaler og besøk nærmet seg slutten.

Han kom direkte fra Washington til Norge, hvor han landet tidlig onsdag morgen. Det var første gang han satte sine bein på norsk jord. I stortingssalen kastet presidenten blikket tilbake til krigens begynnelse.

– Norge nølte ikke og sto ved vår side med hjertene deres fra de aller første timene. Jeg er her for å takke dere personlig for den utrolige støtten Norge har gitt Ukraina, gjentok Zelenskyj som så mange ganger tidligere på dagen.

Signal til folket

– Det handler om å redde liv. Vi redder liv sammen med dere, sa han.

Han minte om at støtten fra Norge ikke bare handler om å sende et signal til Russland, men også til det ukrainske folket.

– Folket i Ukraina har en rett til å leve frie liv – som dere, folket i Norge. Det 21. århundre skal ikke være et århundre for diktatorer, sa Zelenskyj.

Da han forlot salen lød applausen igjen fra de folkevalgte.

Fortsatt venter flere poster på det tettpakkede programmet, sier statsminister Støre til NTB.

– Nå skal han møte norsk næringsliv og ha arbeidsmiddag med meg. Da får vi en god markering av situasjonen nå, og hva som er oppgaven framover, sier han.

