Riksrevisjonen refser IT-systemer i helsevesenet: Fungerer ikke som de skal

Av Snorre Schjønberg/NTB

Riksrevisjonen gir dermed refs på nest strengeste nivå i sin rapport om utnyttelsen av IT-systemene på sykehus. Helseplattformen fungerer klart dårligst, mener de.

– Dette kan gå utover pasientsikkerheten og er en belastning for de ansatte. Det er kritikkverdig, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Han sier at ingen av helseregionene har lyktes godt nok med digitaliseringen.

– Men Helseplattformen fungerer klart dårligst, sier riksrevisoren.

Dobbeltarbeid

Ifølge Riksrevisjonen sier både leger og sykepleiere at de nye elektroniske systemene gjør det utfordrende å levere på de lovpålagte oppgavene om pasientopplysninger. Mange IT-systemer deler ikke opplysninger automatisk. Det blir mye dobbeltarbeid.

– Sykehusene har ikke kommet langt nok i digitaliseringen. Mange flere gevinster kan og må hentes ut. Dette er viktig for at helsetjenesten skal være bærekraftig framover. Leger og sykepleiere skal bruke tiden sin på å behandle pasienter, ikke på dobbeltregistrering og dobbeltrapportering i tungvinte IT-systemer, sier Schjøtt-Pedersen.

Helseplattformen trekkes altså fram som en versting. IT-systemet har fått massiv kritikk etter at det ble innført i Helse Midt-Norge, og helseminister Ingvild Kjerkol har måttet svare for problemene i Stortinget flere ganger.

Rødt og Frp krever stans

Rødt har vært blant partiene som har krevd at Kjerkol griper inn og stopper Helseplattformen.

– Dette viser ganske tydelig at digitalisering ikke automatisk sparer tid for helsepersonell, men det kan føre til plunder og heft og være enda en tidstyv om de ikke utvikles i tett samarbeid med dem som skal bruke dem, sier Rødts Seher Aydar om rapporten.

– Det kommer fram at utfordringene var særlig belastende for helsepersonell som bruker Helseplattformen. Dette bør være enda en vekker. Vi kan ikke lenger se på at et datasystem som ikke fungerer sliter ut ansatte, svekker pasientsikkerheten og tapper sykehuset for penger, sier hun.

Også Frps Bård Hoksrud mener Helseplattformen nå må skrinlegges.

– Jeg forventer at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) endelig griper inn og slutter å skyve helseforetaket foran seg. Hele systemet må skrotes, slik at vi ikke sløser bort enda mer verdifulle ressurser i helsevesenet og slutter å sette pasienters liv og helse på spill, sier Hoksrud.

[ Riksrevisjonen: Bemanningen på sykehus er ikke blitt bedre – kan få alvorlige konsekvenser ]

[ Sykepleierforbundet varsler kode rød i Nord-Norge: I ferd med å gå galt ]