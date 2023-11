Riksrevisjonen: Bemanningen på sykehus er ikke blitt bedre – kan få alvorlige konsekvenser

Riksrevisjonen har fulgt opp sin rapport fra 2019 der de slo fast at situasjonen var alvorlig.

– Etter fire år – vel å merke med en krevende pandemi underveis – har bemanningssituasjonen på sykehus ikke blitt bedre. Den kan fortsatt få alvorlige konsekvenser for pasientene. Mange jobber fortsatt deltid, sykefraværet har steget, og turnover er på samme nivå, skriver Riksrevisjonen.

Samtidig påpekes det at det er satt i gang mange tiltak, og at flere av tiltakene fortsatt pågår.

Arbeidet pågår

I perioden fra 2020 til 2022 har de regionale helseforetakene i oppdragsdokumentene blitt bedt om å blant annet opprette en rekke nye utdanningsstillinger innen ulike deler av sykepleien, samt for jordmødre. Det ble tildelt midler til dette og for å arbeide med å rekruttere, beholde og utvikle helsepersonell.

De skulle også stille krav til helseforetakene om ha en plan for å sikre tilstrekkelig kompetanse i den neste utviklingsplanen, med. tilrettelegging for livslang læring og en heltidskultur.

– Bemanningsutfordringene er imidlertid vedvarende, konkluderer Riksrevisjonen og mener det tar tid før man ser effekter av arbeidet som pågår.

Koronabrems

Flere av foretakene i undersøkelsen forklarer mangel på resultater med at håndtering av koronapandemien har preget driften. Det har gått utover muligheten til å følge opp anbefalingene i undersøkelsen.

– Riksrevisjonen konstaterer at det er satt i gang mange tiltak, og at flere av tiltakene fortsatt pågår, heter det i rapporten, der Riksrevisjonen varsler at saken følges videre, med ny oppfølging av tiltak og resultater om et par år.

