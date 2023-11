«Bamsegutt»-serien blir tema for Debatten

Det opplyser programleder Fredrik Solvang på sin Instagram-konto.

– Det er de siste dagene blitt sagt at NRK som landets største mediehus, med størst gjennomslagskraft, må være ekstra påpasselig med fakta og presseetikk. Det er jeg enig i. Debatten er Norges største debattprogram, og vi skal ta opp de viktigste og mest aktuelle diskusjonene. Så i kveld kommer vi ikke utenom å snakke om hvordan NRK kunne gjøre så feil, skriver han i et innlegg.

Serien handler om en ufør mann i 60-årene som flyttet til Filippinene for ti år siden, men som nå ønsker å komme hjem.

Serien har fått kritikk etter at det ble kjent at mannen ble dømt i en sedelighetssak i 1991. Denne dommen var utelatt i serien.

Dommen involverer seks fornærmede, som på det tidspunktet var barn. NRK har senere beklaget utelatelsen.

NRK har opplyst at de valgte å utelate dommen av to grunner. Den ene grunnen var hensynet til de fornærmede, samt hensynet til «Bamsegutt» og familien. Den andre grunnen var dommens relevans for serien.

