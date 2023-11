Sindre Finnes selger aksjer: – Jeg slutter nå

– I forrige uke ble det klart at Høyre har tillit til Erna, og vil at hun skal fortsette å lede partiet. Erna har bestemt seg for at hun ønsker å stå på videre, og jobbe for å bli statsminister i 2025. Dette støtter familien og jeg fullt opp om, skriver Sindre Finnes i en e-post formidlet av Høyre til Dagsavisen.

– Etter gode diskusjoner med folk rundt meg, har jeg kommet til at en nødvendig konsekvens av dette, er at jeg slutter å kjøpe enkeltaksjer og finansielle instrumenter. Jeg slutter nå, og vil avstå fra det så lenge Erna er en ledende rikspolitiker. Fremover vil jeg gradvis selge alle mine børsnoterte enkeltaksjer, og senest innen 31. desember 2024, i god tid før neste stortingsvalg, vil jeg ikke eie noen børsnoterte enkeltaksjer eller finansielle instrumenter.

– Kan finne andre hobbyer

Finnes skriver videre:

– Dette gjør jeg ikke med lett hjerte, da aksjehandel har vært en hobby for meg i mange år. Jeg mener det er viktig at så mange som mulig bidrar til økonomien gjennom å investere i norske arbeidsplasser og norsk næringsliv, samtidig som man sparer til seg og familien. Nå som Erna ikke er statsminister burde jeg i utgangspunktet hatt anledning til å handle aksjer som alle andre. Men jeg skjønner at det ikke er så enkelt, gitt alt Erna har måttet stå i de siste ukene. Jeg ønsker ikke at hun og partiet også i fortsettelsen skal måtte bruke tid på å svare på stadig nye spørsmål knyttet til disponeringer jeg gjør i vår felles økonomi.

Han skriver også at han har lært mye av det som har skjedd, og at han vil bidra til å rydde opp.

– Når alt kommer til alt, mener jeg det viktigste er at Erna blir statsminister igjen i 2025, og jeg kan drive med andre hobbyer enn aksjer, sier Finnes.

Vil spare i fond

Han forklarer at han har kjøpt og solgt aksjer jevnlig siden Erna gikk av som statsminister høsten 2021.

– I 2023 har jeg solgt en del for å kunne betale ned lån, betale skatt, og betale for den juridiske bistanden jeg har fått i tiden etter Ernas pressekonferanse fredag 15. september. Jeg har også måttet selge meg ut av enkelte selskaper, og flytte pengene til andre selskaper, som følge av at min arbeidsgiver, Norsk Industri, har fått nye retningslinjer for aksjeeierskap for ansatte. Disse sier blant annet at vi som ansatte ikke skal kjøpe aksjer i bedrifter som er medlem i Norsk Industri. Aksjer vi har i medlemsbedrifter skal vi enten «fryse» eller selge, etter nærmere avtale med arbeidsgiver, fortsetter Solbergs ektefelle.

– Jeg planlegger å fortsette å selge enkeltaksjer i tiden fremover, slik at jeg verken har enkeltaksjer i børsnoterte selskaper eller finansielle instrumenter innen 31. desember 2024. Altså i god tid før stortingsvalget om knappe to år. Derfor har jeg tatt kontakt med forskjellige forvaltere, for å undersøke ulike måter å håndtere mine sparepenger på fremover. Jeg har allerede en del sparepenger i fond, og aksjefond er et godt alternativ til enkeltaksjer. Dette vil forhåpentligvis skape langt mindre problemer for Erna, med tanke på hennes habilitet, avslutter Finnes.

