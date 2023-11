Spleis gjenåpner «Bamsegutt»-innsamling – tilbyr folk pengene tilbake

Det skjer etter et hastemøte mandag, skriver Nettavisen.

– Vi har gjort en totalvurdering av saken, og har landet på å åpne innsamlingen «Hjelp Bamsegutt med familie hjem» igjen, skriver kommunikasjonssjef i Spleis, Tone Mesna i en epost til VG.

Hun legger til at beslutningen er tatt etter dialog med både innsamler og mannens advokat.

På Spleis nettsider står det nå:

«Det forventes at du setter deg godt inn i saken du ønsker å støtte, og at du er klar over at det er innsamler som er ansvarlig for innholdet som publiseres på spleisen».

Videre står det i innsamlingen at alle som ga til spleisen før den ble pauset, vil bli tilbudt å få pengene sine tilbake.

«Ingen elsker bamsegutt» handler om en 61 år gammel mann som ble sittende ufrivillig fast i Filippinene, og mange har ønsket å bidra til at mannen og hans familie kan komme seg hjem til Norge. Serien har fått kritikk etter at det ble kjent at hovedpersonen i serien ble dømt i en sedelighetssak i 1991. Dommen var utelatt i serien, og NRK har senere beklaget utelatelsen.