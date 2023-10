Anniken Huitfeldt (Ap) går av som utenriksminister – dette er endringene i regjeringen

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt går av som utenriksminister etter til sammen sju og et halvt år som statsråd.

Huitfeldt har vært utenriksminister siden Støre-regjeringen tiltrådte i oktober 2021.

I sommer gikk Ap-veteranen selv ut med informasjon om at hennes ektemann Ola Flem hadde gjennomført en rekke aksjehandler mens hun var statsråd, og at dette hadde gjort henne inhabil i flere saker. Hun innrømmet at hun ikke hadde oppfylt sin plikt til å holde seg orientert om Flems aksjehandler.

Saken er en av flere habilitetssaker knyttet til nåværende og tidligere regjeringsmedlemmer som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité undersøker.

Huitfeldt satt i Arbeiderpartiets sentralstyre fra 2002 til mai i år. Hun valgte selv å ikke ta gjenvalg, noe som gjorde det enklere for partiet å ta inn Tonje Brenna i partiledelsen. Begge representerer Akershus.

53-åringen har sittet på Stortinget siden 2005 og var leder av ungdomspartiet AUF fra 1996 til 2000. Under Stoltenberg-regjeringen var hun Norges barne- og likestillingsminister, kulturminister og arbeids- og sosialminister.

Flere medier har den siste tiden spekulert i at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forbereder endringer i regjeringen om ikke lenge, og at Huitfeldt kunne bli byttet ut.

Jonas Gahr Støre etter endringer i regjeringen

Tar over

Espen Barth Eide tar over som utenriksminister. Han kommer fra posten som klima- og miljøminister.

59-åringen vender tilbake til et departement han kjenner fra før. Han var nemlig utenriksminister fra 2012-2013, det siste året av Jens Stoltenbergs regjering. Han har også vært statssekretær i departementet i to omganger, i tillegg til at han har vært innom Forsvarsdepartementet både som statsråd og statssekretær.

Barth Eide har hatt flere internasjonale verv. Fra 2013 til 2017 var han direktør i World Economic Forum, og fra 2014 til 2017 var han FNs spesialutsending til Kypros.

På begynnelsen av 1990-tallet var Barth Eide en av frontfigurene for ja-siden i striden om medlemskap i EU og har blant annet vært generalsekretær i Europabevegelsen.

Skjæran går av

Tidligere Ap-nestleder Bjørnar Skjæran går av som fiskeri- og havminister. Stortingsrepresentant og partikollega Cecilie Myrseth overtar jobben.

Skjæran har vært fiskeri- og havminister siden Støre-regjeringen tiltrådte i oktober 2021. Ifølge VG skal han ha ønsket å fortsette i jobben for å fullføre flere store prosjekter, deriblant kvotemeldingen.

Myrseth er i dag stortingsrepresentant fra Troms og første nestleder i helse- og omsorgskomiteen. Hun har tidligere sittet i næringskomiteen og vært Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson. Myrseth er innvalgt i Arbeiderpartiets mektige sentralstyre.

Skjæran ble valgt som nestleder i Arbeiderpartiet sammen med Hadia Tajik i 2019, men gikk av på landsmøtet i vår. Han har sittet i partiets landsstyre siden 2013. Fra 2011 til 2015 var han ordfører i Lurøy kommune.

---

Fakta om Cecilie Myrseth

Ny fiskeri- og havbruksminister fra 16. oktober 2023.

Født 27. juli 1984 i Harstad.

Opprinnelig fra Lavangen kommune i Troms.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet siden 2017. Første nestleder i helse- og omsorgskomiteen.

Medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre.

Fylkesrådsleder for Troms fylkeskommune fra 2015 til 2017.

Tidligere leder av Troms Arbeiderparti og gruppeleder for Arbeiderpartiet på fylkestinget i Troms.

Utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

---

Eriksen ny klima- og miljøminister

Andreas Bjelland Eriksen (Ap) blir ny klima- og miljøminister etter at partikollega Espen Barth Eide bytter post til utenriksminister.

Bjelland Eriksen har siden oktober 2021 vært statssekretær for Jonas Gahr Støre (Ap) på Statsministerens kontor og siden august i fjor for olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Han har bakgrunn fra AUF, er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og kommer fra Stavanger. Han er 31 år.

Bjelland Eriksen er den tredje overlevende etter terrorangrepet på Utøya i 2011 som trer inn i Støres regjering, sammen med Tonje Brenna og Jan Christian Vestre.

---

Fakta om Andreas Bjelland Eriksen

Ny klima- og miljøminister fra 16. oktober 2023.

Født 23. mars 1992

Fra Stavanger, sønn av Ap-politiker og tidligere ordførerkandidat Cecilie Bjelland

Statssekretær ved Statsministerens kontor fra 2021-22, i Olje- og energidepartementet fra 2022-23, og 50 prosent begge steder fra 1. juli i år.

Medlem av Rogaland fylkesting 2011–2019

Tidligere styremedlem i Rogaland Arbeiderparti

Utdannet siviløkonom ved Norges handelshøyskole

---

Persen går av – Brenna overtar

Ap-nestleder Tonje Brenna går fra jobben som kunnskapsminister og får ansvar for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Hun tar over jobben til Marte Mjøs Persen, som nå går ut av regjeringen.

Brenna tar dermed et skritt opp og får ansvar for et enda tyngre saksområde, med arbeidsmarked, trygd, pensjon og inkludering som felt.

35-åringen anses som en stigende stjerne i Arbeiderpartiet. I mai ble hun valgt til nestleder på landsmøtet og fikk dermed også en plass i sentralstyret. Nå har hun fått den viktige jobben med å lede programkomiteen, som skal snekre sammen politikken partiet skal gå til valg på om to år.

Men det har ikke bare vært et godt år for Brenna. I juni innrømmet hun å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved å utnevne en venn til styreverv i Wergelandsenteret, en stiftelse som i stor grad finansieres av Kunnskapsdepartementet. Dette er blant habilitetssakene som granskes av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Avtroppende Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun tar over som kunnskapsminister.

---

Fakta om Kari Nessa Nordtun

Født 7. juni 1986 i Stavanger.

Ordfører i Stavanger fra oktober 2019 til oktober 2023.

Datter av tidligere Stavanger-ordfører og stortingsrepresentant (Ap) Tore Nordtun.

Folkevalgt i Stavanger bystyre siden 2011. Medlem av formannskapet fra 2013, kommunalutvalget fra 2015 og kommunalstyret for byutvikling fra 2017.

Gruppeleder for Stavanger Arbeiderpartis bystyregruppe fra 2017.

Utdannet jurist ved Universitetet i Bergen. Har jobbet som advokatfullmektig og senere advokat.

Var blant annet bistandsadvokat for fornærmede og etterlatte i 22. juli-saken.

Overtar nå som kunnskapsminister etter Tonje Brenna.

---

Gjelsvik går av

Sigbjørn Gjelsvik går av som kommunal- og distriktsminister. Erling Sande (Sp) fra Sogn og Fjordane overtar jobben.

Gjelsvik har vært kommunal- og distriktsminister siden april 2022. Han overtok da for Bjørn Arild Gram (Sp), som ble forsvarsminister. Nå går Gjelsvik tilbake til å være stortingsrepresentant for Akershus.

44 år gamle Sande er i dag stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane og leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Han satt på Stortinget som fast vara for Liv Signe Navarsete i 2005–2013 og har vært fast innvalgt siden 2021. Han begynte sin politiske karriere som kommunestyrerepresentant i Bremanger i 1999–2003.

Nytt departement

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet er navnet på regjeringens nyopprettede departement. Karianne Tung (Ap) fra Trøndelag blir statsråd.

– Vi gjør denne endringen fordi det er noen politikkområder som vi må ha enda større oppmerksomhet om i tida framover. Økt bruk av teknologi og digitalisering påvirker hverdagen til hver og en av oss, men også samfunnet som helhet. Det gir enorme muligheter, men krever også kunnskap, styring og regulering. Nå får vi en egen statsråd som skal jobbe tett sammen med mange andre i regjeringen på dette sentrale feltet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Det er Karianne Tung som blir statsråd i det nye departementet. Hun har vært daglig leder for interesseorganisasjonen Trondheim Tech Port i tre år.

Digitaliserings- og forvaltningsministeren vil også få ansvar for blant annet statlig personal- og arbeidsgiverpolitikk, drift og utvikling av statsforvalterne, og byggingen av det nye regjeringskvartalet. Hun vil i tillegg få ansvar for regjeringens tillitsreform.

Tung satt i fire år på Stortinget for Sør-Trøndelag fram til 2017 og var sett på som en mulig arvtaker til mangeårig Trondheim-ordfører Rita Ottervik, men «valgte å avskrive seg selv», ifølge Adresseavisen.

Regjeringen opplyser at av praktiske årsaker vil det nye departementet først bli opprettet fra årsskiftet. Fram til da vil Kommunal- og distriktsdepartementet ha to statsråder: kommunal- og distriktsminister Erling Sande og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung.

Ved å tilføye en ny statsrådspost får regjeringen i alt 20 ministre: Tolv fra Arbeiderpartiet og åtte fra Senterpartiet.

---

Fakta om Karianne Oldernes Tung

Født 21. januar 1984 (39 år). Kommer fra Stadsbygd i Indre Fosen.

Daglig leder i interesseorganisasjonen Trondheim Tech Port.

Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet for Sør-Trøndelag 2013–2017.

Har en bachelorgrad i statsvitenskap fra NTNU.

Blir statsråd i det nyopprettede Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Hun overtar styret av Statsforvaltningsavdelingen, Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk og Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og distriktsdepartementet.

---

Departement bytter navn

Olje- og energidepartementet får nytt navn. Fra 1. januar 2024 skal det hete Energidepartementet.

Det ble bestemt i statsråd mandag. Departementet vil ha de samme ansvarsområdene som i dag, presiserer statsminister Jonas Gahr Støre.

– En stadig større del av vår energi kommer fra nye energikilder som vind, sol, vann og andre energiformer. Vi står midt oppe i den grønne omstillingen, og utviklingen med mer fornybar energi vil fortsette i tiden framover. Det tilsier at navnet på departementet som har energipolitikken, ikke bør fremheve noen energikilder særskilt, sier Støre i en pressemelding.

Fra samme dato vil Terje Aasland (Ap) bytte tittel fra olje- og energiminister til energiminister.

Frp reagerer på navnebyttet og mener det er uheldig at «olje» nå skal fjernes.

– Norge som en olje- og gassnasjon bør også vise det i navnet i et så viktig departement for landet. Olje og gass kommer til å være en avgjørende faktor for å klare en god omstilling til nye og renere teknologier, sier energipolitisk talsperson Terje Halleland.

---

Fakta om Støres nye regjering

Arbeiderpartiet

Statsminister Jonas Gahr Støre

Utenriksminister Espen Barth Eide

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung

Fiskeri- og havminister Cecilie Terese Myrseth

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Næringsminister Jan Christian Vestre

Olje- og energiminister Terje Aasland

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

Senterpartiet

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Barne- og familieminister Kjersti Toppe

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

Landbruks- og matminister Geir Pollestad

---