---

Hvem: Cecilie Langum Becker (43), bor i Bærum.

Hva: Økonomikommentator i NRK og forfatter.

Hvorfor: Ute med sin første bok om de store økonomiske linjene.

---

Jeg må innrømme at tittelen til boken din «Kan vi ikke bare bruke oljepengene, da?» traff meg. Det er jo noe jeg har tenkt på, men kanskje ikke turt å si høyt. Jeg føler jeg mangler kunnskap om de store økonomiske spørsmålene, men jeg har skjønt at du har lidd av den kunnskapsmangelen selv?

– Ja, det er riktig. Jeg ønsket egentlig å bli DJ, men moren min hadde andre planer. Hun sendte søknad til Norges Handelshøyskole (NHH) på mine vegne. Så jeg startet der veldig umotivert, men etter cirka et halvt år når vi lærte om makroøkonomi så datt lissom polletten ned. På den tiden var det diskusjon om oljepenger og hvorfor man ikke kan bruke mer av det. Så jeg husker at jeg kom hjem til jul til mamma og pappa og dro opp grafen for å forklare hva som skjer med økonomien når man bruker alt på en gang. Det er egentlig ikke så himla vanskelig å forstå.

Nå får du en utfordring fra meg, kan du ikke forklare hvorfor vi ikke kan bruke mer oljepenger?

– Det er litt som å tisse i buksa. Et eksempel er at alle får to millioner hver. Hva skjer da? Jo, de fleste kjøper seg ny bil eller pusser opp. Da går prisene på de nye bilene i taket. Det hadde vært utrolig gøy i et års tid, men så hadde vi ødelagt hele økonomien og pengene hadde blitt borte til ingenting. Det var jo litt det som skjedde da Nederland fant gass, som også blir kalt for «hollandsk syke». Som betyr at et land overforbruker inntektene fra en ikke-fornybar naturressurs. Man ønsker ikke å gå på samme fellen som Nederland gjorde.

Undertittelen til boka er «alt du bør vite om økonomi, men ikke tør å spørre om». Kan du gi noen eksempler på hva folk egentlig går og tenker på?

– Hvorfor må Norges Bank sette opp renten når jeg har det vondt fra før av? Hvorfor har vi ikke bare euro her i Norge? Nå som euroen er sterk, er det mange som tror at det kan være løsningen. Hva er egentlig inflasjon? Hva er liksom alle disse begrepene man hører om BNP? Det jeg går gjennom i boka er egentlig ganske grunnleggende, men likevel er det veldig få som kan det.

Hva fører denne kunnskapsmangelen til?

– En konsekvens er at mange faller utenfor, fordi de ikke har nok kunnskap og forutsetninger til å ta gode valg for sin privatøkonomi. Jeg mener dette er et demokratisk problem, og makroøkonomi burde være grunnskolepensum. Jeg ser jo politikere som sitter i regjering som ikke kan så mye om dette heller. Det er egentlig ikke så vanskelig, men man gjør seg selv litt dummere enn man er. Spesielt møter jeg mange kvinner som sier sånn «åh, så innmari deilig, nå skjønte jeg det liksom». Det er så synd, kunnskap er jo makt. Det er ikke sånn at alt Norges banker gjør er riktig, om man kan makroøkonomi så kan man være med å stille de riktige spørsmålene og ta den diskusjonen.

Hvem ville du ha stått fast i heisen med?

– Det må være Taylor Swift, selv om min sønn på tolv år ikke er så glad for min fascinasjon.

Hva er det med Taylor Swift som gjør deg så fascinert?

– Jeg bare elsker holdningen hennes. Hun har en kul historie, og jeg heier veldig på henne, så det hadde vært veldig kult å sitte fast i heisen med henne.

Har du en barndomshelt?

– Ja, det var jo selvfølgelig Andre Agassisom. Han var jo verdens største tennisspiller på den tiden da jeg selv spilte tennis, altså sent 80 tidlig 90- tallet. Da var han altså en langhåret, og rampete amerikansk tennisspiller.

Så målet var å bli som Agassisom?

– Absolutt. Selv om jeg ikke var villig til å trene, og tenkte at det skulle komme helt gratis. Det gjorde det jo ikke, jeg var nederst på alle rankinger.

Hvilken superkraft ville du gjerne hatt?

– Det å bli usynlig.

Det var et kjapt svar, hvorfor akkurat denne superkraften?

– Jeg husker veldig godt da jeg jobbet som mellomleder i en redaksjon. Da skulle jeg gjerne ha hatt en usynlighets-kappe. Da gikk det i ett, jeg hørte bare «Cecilie, Cecilie, Cecilie, Cecilie». Alt gikk gjennom meg.

Hva hadde du gått i demonstrasjonstog for eller imot?

– Det må bli barns rettigheter og at de skal ha samme muligheter. Spesielt like muligheter til å delta i idretten, selv om vi har kommet veldig langt i Norge.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen